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Kontrolden çıkan kamyonet bisikletli öğrenciyi teğet geçti: Ölümden döndü

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Bağcılar Mahallesi Nevruz Caddesi'nde yaşanan bir olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce kaldırım üzerinde park halinde olan aracı, daha sonra Emir Furkan K.'yi (13) teğet geçti.

Kontrolden çıkan kamyonet bisikletli öğrenciyi teğet geçti: Ölümden döndü mask
Kontrolden çıkan kamyonet bisikletli öğrenciyi teğet geçti: Ölümden döndü
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Bağcılar Mahallesi Nevruz Caddesi'nde yaşanan bir olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce kaldırım üzerinde park halinde olan aracı, daha sonra Emir Furkan K.'yi (13) teğet geçti.

Kontrolden çıkan kamyonet bisikletli öğrenciyi teğet geçti: Ölümden döndü

Dershaneye giden öğrencinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamyonet sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Emir Furkan K., yaşadığı korku dolu anları anlatırken, sürücünün trafikten men edilmesi çağrısında bulundu ve diğer sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kontrolden çıkan kamyonet bisikletli öğrenciyi teğet geçti: Ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Bağlar, Nevruz Caddesi, kamyonet, trafik kuralları, Öğrenci, Bisiklet

23 Nis 2024 - 21:56 - Asayiş

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