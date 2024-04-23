Kontrolden çıkan kamyonet bisikletli öğrenciyi teğet geçti: Ölümden döndü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Bağcılar Mahallesi Nevruz Caddesi'nde yaşanan bir olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce kaldırım üzerinde park halinde olan aracı, daha sonra Emir Furkan K.'yi (13) teğet geçti.

Dershaneye giden öğrencinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamyonet sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Emir Furkan K., yaşadığı korku dolu anları anlatırken, sürücünün trafikten men edilmesi çağrısında bulundu ve diğer sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı