Araçta zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir araçta yapılan aramada, aracın tavan ile ön cam arasına zulalanmış paket içinde ve araçta bulunan çantada 99,03 gram metamfetamin, 23,09 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet grinder (esrar öğütücüsü) ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.