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Araçta zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Araçta zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı mask
Araçta zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Araçta zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Araçta zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir araçta yapılan aramada, aracın tavan ile ön cam arasına zulalanmış paket içinde ve araçta bulunan çantada 99,03 gram metamfetamin, 23,09 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet grinder (esrar öğütücüsü) ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Araçta zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Uyuşturucu, gözaltı, İlkadım, Derecik Mahallesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü

23 Nis 2024 - 21:53 - Gündem

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