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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmanda bordo-mavili oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Trezeguet takımla çalışırken, oyuncunun durumu ise yarın netlik kazanacak.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 Nis 2024 - 21:50 - Spor

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