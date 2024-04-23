85 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada etil alkol, sahte bandrollü içki ve alkol kiti ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucunda İlkadım ilçesinde hafif ticari araçta arama yaptı.
Yapılan aramada koliler içinde 85 litre etil alkol, 10 şişe sahte bandrollü viski ve 100 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.