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85 litre etil alkol ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada etil alkol, sahte bandrollü içki ve alkol kiti ele geçirildi.

85 litre etil alkol ele geçirildi mask
85 litre etil alkol ele geçirildi
85 litre etil alkol ele geçirildi
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Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada etil alkol, sahte bandrollü içki ve alkol kiti ele geçirildi.

85 litre etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucunda İlkadım ilçesinde hafif ticari araçta arama yaptı.

85 litre etil alkol ele geçirildi

Yapılan aramada koliler içinde 85 litre etil alkol, 10 şişe sahte bandrollü viski ve 100 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

85 litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Polis, etil alkol, arama, Samsun Emniyet Müdürlüğü, yasal işlem, İlkadım

23 Nis 2024 - 21:37 - Gündem

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