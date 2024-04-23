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Sentetik uyuşturucu operasyonu: Bin 50 adet ele geçirildi

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Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'ndeki pazar yerinde gerçekleşen olayda, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elindeki şüpheli poşeti kontrol etti.

Sentetik uyuşturucu operasyonu: Bin 50 adet ele geçirildi mask
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Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'ndeki pazar yerinde gerçekleşen olayda, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elindeki şüpheli poşeti kontrol etti.

Sentetik uyuşturucu operasyonu: Bin 50 adet ele geçirildi

Yapılan aramada poşetin içinden bin 50 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 Nis 2024 - 21:35 - Gündem

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