Çamurlu Mahallesi’nde TOKİ kaç konut yapıyor? Ne zaman teslim edilecek?

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerden birkaç ay sonra Malatya’da TOKİ konutları yükselmeye başladı. Çamurlu Mahallesi’nde uzun bir süredir yapımı devam eden konutlarda son durum merak konusu oldu. Burada kaç konut yapılacak, ne zaman teslim edilecek; bunların cevabı haberimizde…

6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde afet konutlarının inşası sürüyor. Aslında Battalgazi ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ merkezli deprem sonrasında Gelinciktepe, Meydanbaşı, Bahri, Bulutlu ve Erenli mahallelerinde bir kısmı köy tipi olmak üzere 2 bin kadar konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. 6 Şubat’tan sonra ise Battalgazi ilçesi özelinde özellikle Gelinciktepe ve Çamurlu’da konutlar yapılmaya başlandı.

ÇAMURLU’DA KAÇ KONUT YAPILIYOR?

Bu kapsamda Çamurlu Mahallesi’nde kaç konutun yapılacağı ve bunların ne zaman teslim edileceği merak konusu. Deprem konutlarının hızla yükseldiği Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde ilk etapta 33 bloktan oluşacak 681 konutun inşası devam ediyor.

1000 KONUT DAHA MI YAPILACAK?

Çamurlu Mahallesi’nde yol ve altyapı çalışmaları da devam ediyor. Burası ile ilgili aynı rezerv alanına bin konutun daha yapılacağı belirtiliyor.

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Konutların tam olarak ne zaman teslim edileceğine yönelik net bilgiler olmamakla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin her ay 10-15 bin konutun teslim edileceğine yönelik açıklamaları bulunuyor. Bakan Özhaseki son olarak,

“Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz”

şeklinde bir açıklama yaptı.