- Gündem

Motosiklet-kamyonet çarpışması: 1 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Sinan K. yönetimindeki motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet S. yönetimindeki kamyonetin açılan kapısına çarptı.

Motosiklet-kamyonet çarpışması: 1 kişi yaralandı mask
Motosiklet-kamyonet çarpışması: 1 kişi yaralandı
Motosiklet-kamyonet çarpışması: 1 kişi yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Sinan K. yönetimindeki motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet S. yönetimindeki kamyonetin açılan kapısına çarptı.

Motosiklet-kamyonet çarpışması: 1 kişi yaralandı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet-kamyonet çarpışması: 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, İlkadım, kaza, trafik kazası, yaralı, motosiklet

23 Nis 2024 - 21:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL