FETÖ üyesi yakalandı: 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmişti

Kayseri'de, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., jandarma ekipleri tarafından Sarız ilçesinde yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında Çavdar Mahallesi'nde gözaltına alınan O.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı