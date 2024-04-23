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FETÖ üyesi yakalandı: 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmişti

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Kayseri'de, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., jandarma ekipleri tarafından Sarız ilçesinde yakalandı.

FETÖ üyesi yakalandı: 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmişti mask
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Kayseri'de, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., jandarma ekipleri tarafından Sarız ilçesinde yakalandı.

FETÖ üyesi yakalandı: 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmişti

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında Çavdar Mahallesi'nde gözaltına alınan O.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 Nis 2024 - 20:59 - Gündem

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