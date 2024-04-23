23 Nis 2024 - 20:33- Asayiş G:

Malatya’da korkunç kaza: Yayaların arasına daldı

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Malatya’da Bostanbaşı Mahallesi’nde bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan iki araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya’da korkunç kaza Yayaların arasına daldı malatya haber mask
Malatya’da korkunç kaza Yayaların arasına daldı malatya haber
Malatya’da korkunç kaza Yayaların arasına daldı malatya haber
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Malatya’da Bostanbaşı Mahallesi’nde bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan iki araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya’da korkunç kaza: Yayaların arasına daldı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya’da korkunç kaza: Yayaların arasına daldı

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barguzu Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 24 BE 571 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan iki araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kazada Ç.B. isimli kişi yaralanırken, 2 araçta hasar meydana geldi.

Malatya’da korkunç kaza: Yayaların arasına daldı

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da korkunç kaza: Yayaların arasına daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 Nis 2024 - 20:33 Malatya- Asayiş

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