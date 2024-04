Sami Er’den açıklama geldi: “Söylediklerimin arkasındayım” “Malatya’yı kısır tartışmalardan uzak tutacağım”

Başkan Sami Er, “ Malatya Büyükşehir Belediyesi 16 Nisan 2024 Tarihli İlk Meclis Toplantısında yaptığım açıklama ve basında yer alan yanlış bilgiler” başlığı ile yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere 31 Mart seçimlerinin hemen ardından, 16 Nisan 2024 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyemizin ilk Meclis Toplantısını gerçekleştirdik. Söz konusu toplantı esnasında Belediyemizin mali durumu hakkında yaptığım açıklamanın ardından basında yer alan bazı yanlış bilgileri üzülerek takip ettim. Bu durumun kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan nitelikte olması bu açıklamayı yapmamı gerekli kıldı.

“BASINDA YANILTICI BİÇİMDE HABERLEŞTİRİLDİ” DEDİ

16 Nisan 2024 tarihinde, şeffaf belediyecilik anlayışım doğrultusunda belediyemizin mali durumunu Meclis Üyelerimizle açık ve gerçekçi bir şekilde paylaştım. Göreve geldiğimde belediyemizin personel maaşlarının ‘önceki Belediye Başkanı döneminde çekilen kredi ile' ödenebildiğini de Meclise bildirdim. Konuşma sırasında ‘Yani buradan açık açık söylemem lazım. Maaşı inanın yine bu çekilen krediden 85 milyonu yine kredi ödeyerek, krediyi kullanarak ödedik’ ifadelerini kullandığımı belirtmek isterim. Açıklamam Meclis tutanaklarına da geçmiştir. Bu ifadem basında, ‘Başkan maaşları kredi çekerek ödedi' şeklinde yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan biçimde haberleştirilmiştir.

“30 YILLIK GEÇMİŞİM VAR”

19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Malatya Büyükşehir Belediyemizin İkinci Meclis Toplantısında, önceki Belediye Başkanı döneminde çekilen kredi ile maaşların ödendiğine dair ifadelerimiz de yine kasıtlı olarak çarpıtılmıştır. Otuz yılı aşkın siyaset, bürokrasi ve yöneticilik geçmişime dayanarak, belediyelerin meclis kararı olmadan kredi çekemeyeceklerini bilecek kadar tecrübeli olduğumu belirtmek isterim. Bu sebeple bir kez daha altını çizmek isterim ki 3 Nisan 2024 tarihinde devraldığımız belediyemizde herhangi bir Meclis kararı olmadan kredi çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.”

Sami Er, “Üstelik, algı operasyonlarıyla konunun asıl bağlamından koparılması amaçlanmaktadır. Meclis toplantısında ilan edilen borç miktarı, önceki dönemde görev yapan belediye yetkilileri tarafından ıslak imzalı, mühürlenmiş belgelerle Meclisin bilgisine sunulmuştur. Bu hususta, ilgili basın mensuplarını habercilik etik kurallarına uymaya ve mesleki sorumluluklarına riayet etmeye davet ediyorum. Kendilerine, asılsız ve gerçeğe aykırı haber ve içeriklerin düzeltilmesi, bundan sonraki haber üretimlerinde gereken özeni göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Bu minvalde kamuoyunu yanıltan videonun aslını şahsi sosyal medya hesaplarımdan paylaşacağımı, ilgili medya kuruluşları ve dijital medya kanallarında söz konusu videonun kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla paylaşılmasına dair gereken özenin gösterilmemesi durumunda, yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isterim. Son olarak, her iki Meclis oturumunda da söylediklerimin arkasında olduğumu ifade etmek isterim. Hemşehrilerimizi her zaman şeffaflıkla bilgilendirmeye devam edeceğimi, güzide şehrimiz Malatya’yı gereksiz ve kısır tartışmalardan uzak tutacağımı da bilmenizi isterim. Tüm gayret ve çabamız, Malatya’mızın bir an önce ayağa kalkmasına ve hemşerilerimizin daha fazla zaman kaybetmeden tekrar huzura kavuşmasına yöneliktir” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

Kaynak: Haber Merkezi