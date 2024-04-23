23 Nis 2024 - 17:06- Spor

Yeni Malatyaspor’da sular durulmuyor! Özköse, sessizliğini bozdu

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı olan Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse'nin görevine son verildiğini açıklamasının ardından, Malatyaspor Başkan Yardımcı Ahmet Özköse de bir basın açıklamasında yaptı. Önemli değerlendirmelerde bulunan Özköse, kendisine yönelik yapılan iddialara cevap verdi.