Yeni Malatyaspor’da sular durulmuyor! Özköse, sessizliğini bozdu

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse'nin görevine son verildiğini açıklamasının ardından Özköse de bir açıklama yaptı. Kendisine yöneltilen iddiaları değerlendiren Özköse,
“Yeni Malatyaspor menfaati ve Malatyaspor’un kurtuluşu için görüşmeleri yaptım. Yaptığım görüşmeler neticesinde toplumun Adil Gevrek’e destek ve güvenlerinin olmadığını anladım. Toplantıda Adil Gevrek’e izah etmeye çalıştım. Kendisi cevap olarak takımı bırakmayacağını, devam edeceğini ısrarla tarafıma söyleyerek tek adamlığa devam edeceğini bildirdi. Ben de böyle giderse bu takımı bir kez daha küme düşeceğini yüzünü söyleyerek toplantıyı terk ettim”
dedi.
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse'nin görevine son verildiğini açıklamasının ardından, Malatyaspor Başkan Yardımcı Ahmet Özköse de bir basın açıklamasında yaptı. Önemli değerlendirmelerde bulunan Özköse, kendisine yönelik yapılan iddialara cevap verdi.
Açıklamasına depremde büyük zarar gören Malatya’ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak başlayan Özköse, futbol ile ilk tanışmasının 11 yaşında Malatya İdmanyurdu Futbol Kulübü’nde futbol oynayarak başladığını söyledi.
“İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPMA KARARI ALDIM”
“Yani Malatyaspor ile tanışmam 38 yıllık bir serüven, aynı zamanda çocukluk aşkı” diyen Özköse,
“38 yıl sonra Yeni Malatyaspor Kulübüne yönetici olarak katıldım. Katılmamdaki amaç depremle yıkılan şehrimin futbol takımına destek olabilmekti. Fakat Adil Gevrek de 9 aylık bu süreçte alınan kararlarda Yönetim Kurulu’nun bilgisine sorulmadığını, şeffaf bir düşünce yapısının bulunmadığını, istişarelere kapalı olduğunu özellikle depremde hayatını kaybeden kalecimizin önceki yıllardan kalan 400 bine yakın alacağının defalarca söylememe rağmen neden hala ödenmediğini anlayamadım ve inisiyatif alarak, evet ikili görüşmeler yapma kararı aldım. Yeni Malatyaspor menfaati ve Malatyaspor’un kurtuluşu için görüşmeleri yaptım, Malatya’nın siyasiler, Malatya’nın sevilen, sayılan, saygın iş insanları, Malatya eşrafı Malatya spor büyük taraftarları, sivil toplum kuruluşları ile yaptığım görüşmeler neticesinde toplumun Adil Gevrek’e destek ve güvenlerinin olmadığını anladım”
şeklinde konuştu.
“KULÜBÜN ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM”
Gevrek’in tek adamlığa devam edeceğini bildirdiğini ifade eden Özköse,
“Bu durumu Adil Gevrek’e iletmek için İstanbul’da toplantı yapma kararı aldık. Toplantıda Adil Gevrek’e izah etmeye çalıştım, takımı bırakmasını istifa etmesini Kulübün önünün açılması gerektiğini söyledim, kendisi cevap olarak takımı bırakmayacağını, devam edeceğini ısrarla tarafıma söyleyerek tek adamlığa devam edeceğini bildirdi. Ben de böyle giderse bu takımı bir kez daha küme düşeceğini yüzünü söyleyerek toplantıyı terk ettim. Bu süreçte Yönetim Kurulu’ndan istifa etmeyi düşünürken, disipline sevk edildiğimi öğrendim, disiplin sürecimin sonucunu bekleyene kadar istifa etme kararından şimdilik vazgeçtim. Yeni Malatyaspor’umuzun kurtulması için yukarıda anlattığım kurum ve kişiler ile daha detaylı ikili görüşmelere devam edeceğimi Malatyalı hemşerilerime bildirir saygı ve salamlarımı sunarım”
açıklamasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse'nin görevine son verildiğini açıklamıştı. İşte o açıklama:
“Kulübümüzün önündeki finansal problemlerin çözümü aşamasında, yönetim kurulumuzun büyük gayretleri sonucu olumlu gelişmelerin yaşandığı bugünlerde, yönetim kurulumuzun bu çalışmalarına gölge düşürme maksatlı, Yeni Malatyaspor'umuza zarar verme pahasına, itibarını zedeleyici görüşmeler ve ikili ilişkilere girdiğini öğrendiğimiz yönetim kurulu üyemiz Ahmet Özköse'nin görevine son verilmiş olup Kulüp Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.