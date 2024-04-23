Sivasspor’da Konya maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan Sivasspor, ara vermeden ligde sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından aerobik dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı. Fenerbahçe maçında 90 dakika oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Konyaspor 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.