YÖK'e açık çağrı: Yine o hoca yine vahim iddia Mobbingle akademisyen göndermeler Ses kaydı almalar...

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde onlarca hoca varken sadece gazetecilik bölümünden F.N. yıllardır bu iddialarla gündem oluyor. Çalıştığı fakülteyi iyi haberlerle değil de kötü haberlerle gündeme getiren F.N. hakkında yeni iddialar da var. İşte detaylar…

ÖĞRENCİLERİN İDDİASINA GÖRE F.N., ÖĞRENCİSİ E.B.’YE AKADEMİSYENLİK SÖZÜ VERDİ

Haber merkezimize ulaşan ve ismini beyan etmek istemeyen, yine aynı fakülteden mezun öğrencinin iddialarına göre, Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde akademisyen olan F.N. adlı hoca, yine İnönü Üniversitesi Gazetecilik Bölümümden mezun olan öğrencisi E.B.’yi araştırma görevliliği kadrosu ile Ocak 2024’te yanına aldı. Tesadüfe bakın ki, bu öğrenci puan olarak sondan 2’nci sıradaydı. İddiaya göre, ilana en yüksek puan ile başvuran adaya yazılıda 35 puan verildi ve hoca F.N.’nin evinden çıkmayan, her yere beraber gidilen, sosyal medyaya boy boy fotoğraf paylaşılan “öğrencisi” E.B. araştırma görevlisi yapıldı. (E.B’YE YAZILIDA 60 PUAN VERİLDİ) F.N. bunu yaparken hem Rektörlüğün hem de İletişim Fakültesinin değerlerini yok saydı. Neden mi? Öğrencisine bizzat yıl sonunda ilan açılacağını, bu ilana başvurması gerektiğini, başvurduğu takdirde onu alacağını söyleyen hoca F.N., öğrencisi E.B.’ye resmen söz verdi. Hatta araştırma görevlisi olan E.B., öğrenciyken hocası F.N.’nin kendisine verdiği sözler nedeniyle okulu bitince yüksek lisansa başladı. Hoca F.N. sözünde durdu. Ön değerlendirme puan sıralamasında birinci olan öğrenciye yazılıda 35 puan vererek, kendisine “Canım hocam” diye hitap eden öğrencisi E.B.’ye 60 puan verip yanına araştırma görevlisi olarak aldı. (NOT: HABER MERKEZİNE ULAŞAN İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN ÖĞRENCİNİN İDDİASI)

Bu bağlamda üniversiteye asil olarak alınan E.B.’nin puanları sırasıyla şöyleydi:

ALES 79,65,

Lisans mezuniyet notu 88,1

Yabancı dil 51,25

Giriş sınavı 60

Toplam puan 73,45

BİRİNCİ SIRADAKİ ADAYIN PUANINA MÜDAHALE Mİ EDİLDİ?

Bu bağlamda ön değerlendirme sonuçlarında birinci sırada olan adayın 78,2 puan ALES, 80 puan yabancı dil ve 78,92 ortalaması vardı. Bu kişinin yazılı puan notu 35 ve genel ortalaması 70,49. Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor: Bilerek mi birinci sıradaki adayın yazılı sınav puanına müdahale edildi? Nitekim üniversiteye alınan E.B.’nin sınava girmeden önceki not ortalaması 68,29’du. Yani birinci ile aralarında 10 puan vardı.

Yazılı sınavda İletişim Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak alınan E.B. 60 puan almıştı. Yedekte olan kişinin aldığı puan ise 53… Ayrıca diğer adayların 35, 53, 5 gibi puanlar aldığı görüldü. 3 kişi de sınava girmemişti.

YÖK‘E ÇAĞRI: TÜM BU KİRLİ İDDİALAR GÖSTERİYOR Kİ O İLAN İPTAL EDİLMELİ

Tüm bu kirli iddialar gösteriyor ki o ilan iptal edilmeli ve o sınav, hoca F.N. ile Bölüm Başkanı E.Ş.K. devre dışı bırakılarak yeniden yapılmalı. (Araştırma görevlisi olan E.B.’nin hem hoca F.N. hem hoca E.Ş.K ile yakın ilişkisi var) ‘Zaten E.B. kendi hakkıyla kazandıysa yine kazanacaktır’ diyen, ismini beyan etmek istemeyen ve haksızlık yapıldığını iddia eden öğrenci, isminin açık bir şekilde ortaya çıkması halinde bu hocanın kendisine akademik hayatı zehir edeceği iddiasıyla Rektörlüğe açık isimle şikâyette bulunmak için gitmek istemediğini beyan etti. YÖK’ün devreye girerek bu araştırma görevliliği ilanını şaibeler ve öğrencilerin iddiaları nedeniyle iptal ederek yeniden yapması bekleniyor. Araştırma Görevlisi E.B. hakkı ile girdiyse yine bu kadroya hak kazanacaktır. Ancak iddiaların odağındaki hoca bu alımda devre dışı bırakılmalı, yazılı soruları da başka akademisyen tarafından şeffaf bir ortamda hazırlanmalı.

YÖK BURAYA ÖZELLİKLE DİKKAT! İDDİALAR BUNUNLA SINIRLI DEĞİL!

Habere gelen başka bir yorum skandalın bir başka boyutunu gözler önüne seriyor. İddialara göre bu hoca sadece sevdiği öğrencileri yüksek lisansa alıp akademisyen yapmakla, sevmediği öğrencilere mobbing yapmakla sınırlı kalmıyor, olayı daha da ileriye götürerek, Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesindeki akademisyenlere mobbing yapıyor. Hatta bu hoca yüzünden fakülteden giden akademisyenlerin olduğu ifade ediliyor. (YÖK, ARAŞTIRDIĞINDA GİDEN HOCALARA MUTLAKA ULAŞACAKTIR)

Daha önce de F.N. isimli fakülte hocası bazı konularla gündeme gelmiş, özellikle 3 öğrencisi hakkında başlattırdığı “Neden konuştun” soruşturma iddiası dikkat çekmişti. Bahsi geçen olay ise şöyle: Geçmişte kendisinin yönettiği İNÜHABER ile ilgili bir haber gündem olmuş, daha sonra bu haberle ilgili başka ifadeler ortaya çıkmıştı. Bu konu da internet sitelerinde gündeme gelince iddiaya göre, fakülte öğrencileri kendi aralarında konuyu konuşmuş, bir öğrenci de bunları hocası F.N.’ye ispiyonlamıştı. Bahsi geçen hoca iddiaya göre, garip bir girişimde bulunarak bu 3 öğrenci hakkında soruşturma başlattırmıştı. Tam da bu konuyla ilgili yeni gelişme var.

HABERE GELEN YENİ İDDİA: BU HOCANIN MOBBİNGLERİYLE AKADEMİSYENLER BAŞKA ÜNİVERSİTELERE GİTTİ

Bu konuyla ilgili haberimize gelen bir okuyucu yorumunda geçen iddialar şöyle:

“Evet canım hocam dedi ve hoca oldu. Sadece öğrencilere değil bazı hocalara da mobbing uygulandı. Çok değerli hocalar başka üniversitelere gittiler. Haberinizde yanlış bir şey yok. ‘Canım Hocam’ diyen öğrencisi, aleyhinde bahsettiğiniz hocaya olumsuz haberler yetiştiren, hatta öğrencilerinin ses kaydını alıp hocaya dinlettiği iddia edilen 2020 mezunu bir öğrencisi şu an yüksek lisans yapıyor. Araştırma görevlisi olarak alınan öğrencinin en yakın arkadaşı.”

HOCA F.N. İKİ ÖĞRENCİSİNİ DE ÖDÜLLENDİRDİ (SES KAYDI, LAF TAŞIMA, BÖYLE ÖDÜL ALDILAR)

İddialara göre “Canım hocam” diyen, hatta ses kaydı alarak hocalarına yalakalık yapan bu iki arkadaştan biri araştırma görevlisi olarak ödüllendirildi. Ses kaydı alarak hocasına laf taşıyan öğrenci de şu an fakültede yüksek lisans ile ödüllendirildi. Bu iki isim de hocalarına yaptıkları yalakalığın karşılılığını böyle aldı.

(Hoca olarak o ses kaydını dinleyen hoca F.N. sen o öğrencine bunun çok yanlış ve suç olduğunu söylemeyi unutmadın inşallah)

Kaynak: Haber Merkezi