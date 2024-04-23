23 Nis 2024 - 16:11 - Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi.