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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları kabul etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 Nis 2024 - 16:11 - Gündem

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