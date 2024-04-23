O valilikten fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğlen saatlerinde kent genelinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “ Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 24 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde; güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80km/saat) beklendiğinden, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı