Sami Er başkanlık koltuğunu devretti

Koltuk teslim törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, Nihat Tecdelioğlu İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Tosun, Öğretmen Asuman Aladağ katıldı. Bütün Dünya Çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Aksarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir süre sohbet etti.

“GEREKLİ ÇALIŞMALARI ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

Devir teslim töreninden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür eden çiçeği burnunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahsen Neva Aksarı yaptığı konuşmada, “ Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak halkımızın güvenli ve mutlu bir şekilde yaşamasını temin etmek görevimiz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında şehrimiz büyük yaralar aldı. En önemli görevlerimizden biri bu yaraların bir an önce kapatılmasıdır. Bu konu ile alakalı olarak yeni yapılacak binalar ile hasarlı binaların bizzat takipçisi olacağım. Deprem sürecinde en fazla etkilenen çocuklarımız için iyi vakit geçirebilecekleri parklar yapılacak. Doğayı seven çevreci bir belediye başkanıyım. Güzel Malatya’mızın daha güzel ve temiz olmasını sağlamak için gerekli çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Okullar çocuklar için sadece bilgi yuvası değil onları geleceğe hazırlayan güvenli yerler olmalıdır. Malatya’daki trafik sorununun çözümü noktasında da çalışmalar yapılması, gerekli adımların atılması için çalışmalar bir an önce başlatılacaktır” dedi.

Başkan Aksarı konuşmasının sonunda Park Bahçeler Dairesi Başkanlığını arayarak parkların daha güvenli bir şekilde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

“BU TALİMATLAR BİZLERE DE YOL GÖSTERMEKTEDİR”

Başkanlık koltuğunu Aksarı’ya devreden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ülke olarak büyük bir coşku ile kutlamaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını Ahsen Neva Aksarı’ya devrettik. Konuşmaları bizleri çok memnun etti. Depremden çıkmış bir şehir olarak bir yandan yaralarımızı sararken bir yandan da insanımızın, çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yapacağız. Yaşanabilir bir şehir oluştururken çocukların güvenli bir şekilde parklarda oyun alanlarında koşup oynamaları noktasında da Park Bahçeler Dairesi Başkanlığımız ile gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Başkan Aksarı Park Bahçeler Daire Başkanlığımıza konu ile ilgili olarak gerekli talimatları verdi. Bu talimatlar bizlere de yol göstermektedir. Bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için yapacağımız bütün çalışmaları onların geleceklerinin daha güzel olması için inşa edeceğiz. Şehrimizde çocuklarımızın kaliteli bir yaşam sürmeleri bizim için önem arz ediyor. Yaşam alanları olsun, eğitim alanları olsun kaliteli bir ortamın olması gerektiğine inanıyoruz. Kaliteli ortamın sağlanması için, vatandaşlarımızın refahı ve mutluğu için Başkanımız Aksarı’nın ifade ettiği çalışmalarımıza yön vereceğiz. Geleceğin Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları ve Belediye Başkanları bugünün çocukları olacak inşallah.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e çiçeği burnunda Belediye Başkanı Ahsen Neva Aksarı, çiçek takdim ederken, Başkan Er ise öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen devir teslim programı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ahsen Neva Aksarı ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanacağı Merkez Kapalı Spor Salonu’ndaki kutlama etkinliklerine katıldı.

