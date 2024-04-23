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Kızılay, Küçük misafirlere moral oldu

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Malatya Yeşilyurt Kızılay Şubesi, gönüllülerle birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde yatan küçük hastalar için özel bir etkinlik düzenledi.

Kızılay, Küçük misafirlere moral oldu malatya haber mask
Kızılay, Küçük misafirlere moral oldu malatya haber
Kızılay, Küçük misafirlere moral oldu malatya haber
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara kırtasiye setleri hediye edilerek yüzlerinde gülümsemeler oluşturuldu. Palyaçolar eşliğinde oyunlar oynandı, şarkılar söylendi ve neşe dolu anlar yaşandı. Kızılay'ın bu anlamlı jestiyle, hastanede tedavi gören küçüklerin moral ve mutluluklarına katkıda bulunulduğu gibi, özel bir günleri unutulmaz kılınmış oldu.

Kızılay, Küçük misafirlere moral oldu

Türk Kızılay Yeşilyurt Şube yönetimi hastanede tedavi gören çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklarına bir an önce kavuşmasını diledi.

Yeşilyurt Genç Kızılay Başkanı Dilara Şahin, “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladık, onların yüzlerindeki tebessümlere ortak olduk. Miniklerimize hediyeler hazırladık. Gülümsemelerimizle onların yanında yer aldık. Palyaçolarımızla eğlenceli vakit geçirerek, kalplerine neşe serptik. Bu güzel günü, çocuklarımızın mutluluğuyla taçlandırdık ve onların yanında olduğumuzu hissettirdik" dedi.

Kızılay, Küçük misafirlere moral oldu

Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklarla neşeli saatler geçirerek hasta yatağındaki her çocukla tek tek ilgilendi.

Kızılay, Küçük misafirlere moral oldu

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23 Nis 2024 - 15:40 - Gündem

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