Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 21. hafta maçları sona erdi

2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 21. hafta maçları tamamlandı. Kadınlar Süper Ligi’nde normal sezonun son hafta maçları 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından, 1 ile 8'nci sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakalarına katılacak. Normal lig sezon sonunda 1, 2, 3 ve 4'üncü olan takımlar “Şampiyonluk Etabı” oynarken, sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada tamamlayan takımlar “Play-Off Sıralama Etabı” oynayacak.
Kadınlar Süper Ligi 21. hafta sonuçları şu şekilde:
Aksaray Bld.: 28 - Görele Bld: 39
Bursa BBSK: 26 - Armada Praxis Yalıkavakspor: 30
Tekirdağ Süleymanpaşa: 31 - Anadolu Üniversitesi: 29
Üsküdar Bld.: 26 - Yenimahalle Bld.: 30
Kastamonu Bld.: 38 - Konyaaltı Bld.: 40
Kadınlar Süper Ligi 22. hafta Karşılaşmaları:
27 Nisan
Anadolu Üniversitesi - Üsküdar Bld.
28 Nisan
Konyaaltı - İzmir BBSK
Görele Bld. - Tekirdağ Süleymanpaşa
Armada Praxis Yalıkavakspor - Kastamonu Bld
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.