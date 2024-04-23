O takımda hedef Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 20.30 başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak.
Bordo-mavililer, bu sezon kupaya 4. turdan başladı. Bu turda Çorum FK'yı 3-1'le geçen Trabzonspor, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16 turunda ise Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finalde Fatih Karagümrük ile rakip oldu.
TRABZONSPOR, 10. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMEK İSTİYOR
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası’nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.