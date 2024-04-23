23 Nis 2024 - 14:48- Spor G:

Başakşehir’de tek hedef Avrupa kupalarına katılmak

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RAMS Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 5. sıraya kadar yükselirken, ligin son haftalarında Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürdü.

Başakşehir’de tek hedef Avrupa kupalarına katılmak mask
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RAMS Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9. sıradan 5. basamağa kadar yükseldi. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda son haftalarda gösterdiği performansla önemli bir istatistiğe imza attı. 7 maçlık dönemde sırayla Gaziantep, Samsun, Antalyaspor, Pendikspor, Çaykur Rizespor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, tek beraberliğini Beşiktaş, tek mağlubiyetini de Ankaragücü karşısında yaşadı. Çağdaş Atan’ın öğrencileri ligde oynanacak son 5 müsabakada başarılı formunu devam ettirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.

Başakşehir’de tek hedef Avrupa kupalarına katılmak

PELKAS, SON HAFTALARDA FORM TUTTU

Sezon başında takıma katılan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, ligde oynadığı son 4 maçta 2 kez gol sevinci yaşarken, 4’te gol pası verdi. Son haftalarda sergilediği performansla göz dolduran Pelkas, sezonun genelinde çıktığı 20 maçta 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 Nis 2024 - 14:48 - Spor

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