Başakşehir’de tek hedef Avrupa kupalarına katılmak

RAMS Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9. sıradan 5. basamağa kadar yükseldi. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda son haftalarda gösterdiği performansla önemli bir istatistiğe imza attı. 7 maçlık dönemde sırayla Gaziantep, Samsun, Antalyaspor, Pendikspor, Çaykur Rizespor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, tek beraberliğini Beşiktaş, tek mağlubiyetini de Ankaragücü karşısında yaşadı. Çağdaş Atan’ın öğrencileri ligde oynanacak son 5 müsabakada başarılı formunu devam ettirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.
PELKAS, SON HAFTALARDA FORM TUTTU
Sezon başında takıma katılan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, ligde oynadığı son 4 maçta 2 kez gol sevinci yaşarken, 4’te gol pası verdi. Son haftalarda sergilediği performansla göz dolduran Pelkas, sezonun genelinde çıktığı 20 maçta 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.