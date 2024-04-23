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Yeni Camii’de çalışmalar devam ediyor

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Malatya’nın sembolik yapılarından biri olan ve her depremde hasar alıp yıkılması ile özdeşleşen Yeni Camii’de restorasyon çalışmaları devam ediyor. En son 6 Şubat tarihli depremlerle birlikte yıkılma noktasına gelen ancak restore edilmesi kararlaştırılan Yeni Camii’de depremin üzerinden geçen 14’üncü ayda da çalışmalar devam ediyor.

Yeni Camii’de çalışmalar devam ediyor malatya haber mask
Yeni Camii’de çalışmalar devam ediyor malatya haber
Yeni Camii’de çalışmalar devam ediyor malatya haber
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Malatya’nın sembolik yapılarından biri olan ve her depremde hasar alıp yıkılması ile özdeşleşen Yeni Camii’de restorasyon çalışmaları devam ediyor. En son 6 Şubat tarihli depremlerle birlikte yıkılma noktasına gelen ancak restore edilmesi kararlaştırılan Yeni Camii’de depremin üzerinden geçen 14’üncü ayda da çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğü şantiyede alanında kuş uçurtulmazken, restore çalışmalarının ne zaman biteceği ise bilinmiyor.

Yeni Camii’de çalışmalar devam ediyor

Depremin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen, göründüğü kadarıyla elle tutulur bir sonuca ulaşılamamış olmaması birçok vatandaş tarafından tepki çekiyor. Geçen yıl gibi bu yıl Ramazan ayını buruk bir şekilde geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar, 2025 yılının Ramazan ayında ibadetlerini Yeni Camii’de gerçekleştirmek istediklerini ifade ediyorlar.

Yeni Camii’de çalışmalar devam ediyor

4 BÜYÜK DEPREMDE YIKILDI

Yeni Camii bugüne kadar tarihte meydana gelen 4 büyük depremde yıkıldı. Yeni Camii 1893 yılında, 1964-65 yıllarında, 2020’deki Elazığ depreminde ve son olarak 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde yıkıldı.

Yeni Camii’de çalışmalar devam ediyor

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice depreminde hasar alıp, restore edildikten 3 yıl sonra 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılan Yeni Camii, artık depremlere karşı daha dirençli bir şekilde inşa ediliyor.

Yeni Camii’de çalışmalar devam ediyor

Zemin etüdü başta olmak farklı şehirlerden taşlar getirilmesine kadar büyük maliyetler harcanan restore çalışmalarının ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ

 

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23 Nis 2024 - 13:11 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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