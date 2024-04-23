Yeni Camii’de çalışmalar devam ediyor

Malatya’nın sembolik yapılarından biri olan ve her depremde hasar alıp yıkılması ile özdeşleşen Yeni Camii’de restorasyon çalışmaları devam ediyor. En son 6 Şubat tarihli depremlerle birlikte yıkılma noktasına gelen ancak restore edilmesi kararlaştırılan Yeni Camii’de depremin üzerinden geçen 14’üncü ayda da çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğü şantiyede alanında kuş uçurtulmazken, restore çalışmalarının ne zaman biteceği ise bilinmiyor.

Depremin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen, göründüğü kadarıyla elle tutulur bir sonuca ulaşılamamış olmaması birçok vatandaş tarafından tepki çekiyor. Geçen yıl gibi bu yıl Ramazan ayını buruk bir şekilde geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar, 2025 yılının Ramazan ayında ibadetlerini Yeni Camii’de gerçekleştirmek istediklerini ifade ediyorlar.

4 BÜYÜK DEPREMDE YIKILDI

Yeni Camii bugüne kadar tarihte meydana gelen 4 büyük depremde yıkıldı. Yeni Camii 1893 yılında, 1964-65 yıllarında, 2020’deki Elazığ depreminde ve son olarak 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde yıkıldı.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice depreminde hasar alıp, restore edildikten 3 yıl sonra 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılan Yeni Camii, artık depremlere karşı daha dirençli bir şekilde inşa ediliyor.

Zemin etüdü başta olmak farklı şehirlerden taşlar getirilmesine kadar büyük maliyetler harcanan restore çalışmalarının ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor.