Malatya'da 23 Nisan coşkusu

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılı münasebeti ile bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Baro Başkanı Onur Demez, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

“DÜNYANIN ÇOCUKLARINA ARMAĞAN EDİLMİŞTİR”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini kaydeden Bakır,

“ Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 104’üncü yılını ve dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir sevinç ve irade ile idrak etmekteyiz. Atalarımızın bu topraklarda özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verirken gösterdiği azim ile kararlılık, bugün bizlere güç ve ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Vatanını ve kutsal değerini korumayı vazifelerin en yücesi sayan aziz milletimiz ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile bir kez daha büyük iradesini ortaya koymuştur. Ulusumuzun milli egemenlikle taçlandırdığı bu eşsiz zafer, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak dünyanın çocuklarına armağan edilmiştir”

şeklinde konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ OLARAK DA DEĞERLENDİRMEKTEYİZ”

23 Nisan’ın bayram olmasının yanı sıra birlik ve beraberlik günü olduğunu da dile getiren Bakır,

“Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği ve birçok vatandaşımızın acılarını yüreklerimizde hissettiğimiz 6 Şubat depremleri sonrasında bir araya geldiğimiz ve ikincisini kutlamak üzere olduğumuz 23 Nisan’ı sadece bayram olarak değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik günü olarak da değerlendirmekteyiz. Bu zorlu süreçte Malatya eğitim camiası olarak çocuklarımızın umudunu canlı tutmak, yüzlerindeki tebessümü baki kılmak için büyük bir irade ile çalışmaktayız. Bu anlamda umudumuz bu güzel şehrin en büyük sermayesi her birinizin yüksek iradesi ise yaşayacağımız güzelliklerin göstergesi olacaktır”

ifadelerine yer verdi.

“HER ZAMANDA YANINIZDA OLACAĞIZ”

Her şeyden tasarruf edilebileceğini ancak eğitimden tasarruf edilmeyeceğini kaydeden Bakır,

“Sevgili öğrencilerimiz sizler bu şehrin ve ülkenin geleceğisiniz. Sizlerin eğitimi ve gelişimi, milletimizin yarınları için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sizlerin her türlü imkân ve fırsata erişiminin sağlanması en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Her şeyden tasarruf edebiliriz ancak sizler için geleceğimiz için atmak zorunda olduğumuz adımlardan asla tasarruf etmeyeceğiz. Hedefimiz sizleri özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek tecrübeye sahip, Türkiye Yüzyılının mefkuresinin şuurunda gençler olarak yetiştirebilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde bugünün çocukları yaranın gençleri, sizler ülkemizin sadece zenginliği değil, dinamizmin ve yüksek potansiyelin kaynağı olacaksınız. Bizlerde ülkemizi gelecek taşımaya yönelik sorumlu ve duyarlı çabalarımızla sizlere destek verecek, her zamanda yanınızda olacağız. Umut olacağız, hep birlikte umudumuzu gerçekleştirmek için yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla tekrar başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz vatanımızı bize hediye eden tüm şehit ve gazilerimizi, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz şehitlerimizi, Filistin’de öldürülen 10 bin 300 çocuğu rahmet ve minnetle yâd ediyorum”

açıklamasında bulundu.

Program Şehit Ahmet Kurak Anaokulu öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi, Farabi Ortaokulu öğrencileri tarafından “Atamızın Armağanı” adlı tiyatro gösterisi, Şentepe İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi, Doğanşehir ilk ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı cimnastik gösterisi, İbn-i Sina İlkokulu öğrencileri tarafından pandomim gösterisi, Vali Galip Demirel Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı koro dinletisi ile devam etti