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Malatya’da mülakatla kiracı alınacak! Bunu da görmedik demeyiz artık

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Malatya 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır bir yara aldı. Depremin üzerinden hemen hemen 1 yıl 3 ay geçmesine rağmen gelin görün ki bir arpa boyu yol alınamadı. Kira fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen Malatya bu defa şaşırtan kiracı açıklamasıyla gündemde. Detaylar haberimizde…

Malatya’da mülakatla kiracı alınacak! Bunu da görmedik demeyiz artık malatya haber mask
Malatya’da mülakatla kiracı alınacak! Bunu da görmedik demeyiz artık malatya haber
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Malatya 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır bir yara aldı. Depremin üzerinden hemen hemen 1 yıl 3 ay geçmesine rağmen gelin görün ki bir arpa boyu yol alınamadı. Kira fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen Malatya bu defa şaşırtan kiracı açıklamasıyla gündemde. Detaylar haberimizde…

Malatya deprem felaketlerinin ardından ağır bir yıkıma uğradı. Depremzede Malatyalılar konut sıkıntısı çekerken bir de yüksek kira fiyatlarıyla başı dertte. Malatya’da ilana verilen daireler en kötüsü 5 binden başlayıp 20 bine kadar hatta daha yüksek fiyata kiraya veriliyor.

Malatya’da mülakatla kiracı alınacak! Bunu da görmedik demeyiz artık

Malatya’da bir kiralık daire ilanında yazan açıklama tepki topladı. Verilen ilana göre ev arkadaşı arayan bir vatandaş, kiraya ortak olacak kişinin mülakata tabi tutulacağını belirtti. İlanı gören Malatyalılar ise “Bir de sınava tabi tutsun” diyerek tepki gösterdi.

19 gün önce verilen ilanın doğruluk payı kafaları karıştırırken, ilan açıklamasının sonunda yazan “telefonlara cevap vermiyorum, mesajlara dönüş sağlanacaktır” notu dolandırıcılık konusunda şüphe uyandırdı!

Malatya’da mülakatla kiracı alınacak! Bunu da görmedik demeyiz artık

İlan notu ise şu şekilde:

“Fahri Kayahan Caddesi üzerinde ana cadde üzerinde güney cephe bayan yanına ahlaklı bilinen temiz ev arkadaşı arıyorum her şey dahil valizini al gel site kamera yedi yirmi dört internet üzerinden inceleme yapılan açık otopark kapın önünde her türlü ulaşım aile binası mülakat ile alınacak ayrıca iki kişi bir oda fiyatı değişir geniş ve çok ferahtır. İster bir ay oturun ister bir yıl.

TLF cevap vermiyorum mesaj yazarsanız dönüş sağlanacaktır”

 

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23 Nis 2024 - 13:03 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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