Yaz aylarında evcil hayvan bakımı

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte evcil hayvanların bakımında da bazı değişiklere gidilmesi gerekiyor. Yaz mevsiminde evcil hayvan bakımlarının nasıl yapılması gerektiği konusundan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan pet shop işletmecisi Abdullah Işık, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Yaz aylarında havaların aşırı derece de sıcak seyretmesinin insanlar gibi hayvanlarında suya olan ihtiyacının artmasına neden olduğunu kaydeden Abdullah Işık, evcil hayvanların su kapları düzenli olarak kontrol edilmesi ve bu kaplarda sürekli temiz su bulunması gerektiğini belirtti.

“GÜNLÜK OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİ”

Evlerde en çok beslenen evcil hayvan türünün kuşlar olduğunu ifade eden Işık, “Yaz aylarında kuşların kafeslerinin temiz olmasına özen gösterilmeli. Kafesler doğrudan soğuk havanın geldiği klima veya vantilatörün önüne koyulmamalı. Suları günlük olarak değiştirilmeli. Parazitleri karşı korumak amacı ile hafta da bir kere parazit önleyici spreyler sıkılmalı” diye konuştu.

“GÜNDE BİR KERE YEMLENMELİ”

Evde balık besleyenlere tavsiyelerde bulunan Işık, “Yaz aylarında evde beslenen balıkların da bakımına özen göstermek gerekiyor. Akvaryumların büyüklüğüne göre bir filtreme sistemi kurulmalı, akvaryumlar küçük ise düzenli olarak 2-3 günde bir suyu değiştirilmeli. Balıklar günde bir kere yemlenmeli, yem miktarı balıkların türüne göre değişmektedir ancak genel olarak akvaryumdaki balık sayısı kadar balıkların gözü büyüklüğünde yem verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“BOĞAZ ENFEKSİYONUNA NEDEN OLABİLİR”

Kedi ve köpeklere verilecek soğuk suyun boğaz enfeksiyonuna neden olabileceğini belirten Işık, “Yaz aylarında özellikle kedi ve köpeklere verilecek suyun soğuk olmamasına dikkat edilmeli. Havalar sıcak olsa da soğuk su kedi ve köpeklerin boğaz enfeksiyonuna yakalanmasına neden olabilir” dedi.

“AŞILARIN DÜZENLİ OLARAK YAPTIRILMASI GEREKİYOR”

Veteriner kontrollerinin yaz aylarında da aksatılmaması gerektiğini dile getiren Işık, “Her mevsim olduğu gibi yaz mevsiminde de düzenli veteriner kontrolü önem arz etmektedir. Bu süreçte aşıların da düzenli olarak yaptırılması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında artış gösteren pire ve keneye karşı da aşılamalar önem arz etmektedir. Sıcak havalardan tıpkı bizler gibi hayvanlarda bunalabiliyor. Bu süreçte özellikle evin serinliği ve ısı derecesi iyi bir şekilde ayarlanmalı. Ancak kedi, köpeklerin direkt klimanın karşısında kalmamasına özen gösterilmeli” ifadelerine yer verdi.

Evcil hayvanların tüylerinin ısı yalıtımı sağladığını kaydeden Işık, “Yaz aylarında çoğu kişi evcil hayvanlarının tüylerinden bunaldığı düşünerek kedi ve köpeklerinin tüylerini kestirme yoluna gidiyor. Ancak bu çok yanlış bir uygulama tüyler ısı yalıtımı sağlayarak yaz aylarında kedi ve köpeklerin serin kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu süreçte hayvanların tüylerinin sık sık taranması, derinin hava almasını sağlayacaktır. Yaz aylarında kedi ve köpekler yürüyüşe çıkarılırken genellikle akşam gibi havaların serin olduğu saatler tercih edilmeli” söyleminde bulundu.