Barış Yıldız'dan egemenlik vurgusu

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Gerçekleştirilen çelenk sunma programına CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP'li ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, il örgütü ve partililer katıldı.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak akabinde İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra bir basın açıklaması yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğuna dikkat çekti.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: BUSABAH GAZETESİ
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.