Vatandaş çıkmazda yetkililer bu mağduriyeti görün

Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan, 2 blok ve 72 daireden oluşan Beyzade Gold sitesi sakinleri güçlendirme kredisi alamadıkları için yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdiler. Site sakinlerinden İlkay Günel, orta hasarlı binalara güçlendirme kredisi verileceğinin açıklanması üzerine binalarını güçlendirmeye başladıklarını ancak hala kredi alamadıklarını kaydetti. Günel, “Şu anda inanılmaz derecede tıkandık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ödeme yapamadığımız için müteahhit çalışmaları durdurmak zorunda kalacağını söylüyor” dedi.

Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerin üzerinden 14 ay gibi bir süre geçmesine rağmen Malatya’da vatandaşların yaşadıkları sorun ve sıkıntılar hala çözüme kavuşturulabilmiş değil. 6 Şubat depremlerinde Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan ve birçoğu yeni inşa edilen binalar depremlerden ciddi derecede hasar aldı. Depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında Bostanbaşı Mahallesi, Şimal Sokak’ta bulunan Beyzade Gold Sitesine orta hasarlı raporu verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan güçlendirilecek orta hasarlı binalara kredi verileceği yönündeki açıklama bina sakinlerini heveslendirse de, krediye dair herhangi bir adım atılmaması birçok vatandaşı olduğu gibi Beyzade Gold Sitesi sakinlerini de mağdur etti. Her şeyleri hazır olmasına rağmen krediye ulaşamayan site sakinleri, yetkililerden bu konuda bir adım atmasını isterlerken, yaşadıkları problemleri BUSABAH Medya’ya anlattılar.

Site sakinlerinden Süleyman Hayvalı, orta hasarlı binaların unutulduğunu belirterek, ödeme yapamadıkları için müteahhit firmanın işi bırakma derecesine geldiğini kaydetti.

“MADDİ ANLAMDA TIKANDIK”

6 Şubat depremlerinden beri çok büyük mağduriyetler yaşadıklarını söyleyen Hayvalı,

“En başta sıkıntılarımız hatalı hasar tespitleri ile başladı. Binamızın hasar durumu, orta hasarlı olarak tescillendi. Biz birçok uzman ve bağımsız firmalara binamızın hasar durumunu yeniden tespit ettirdik. Yapılan testler sonrasında binanın orta hasarlı olduğu ve güçlendirilebileceği kanaati doğdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güçlendirilecek orta hasarlı binalara kredi desteği verileceğini belirtmişti biz de bir müteahhit firma ile anlaşarak güçlendirme çalışmalarına başladık. Bilimin ışığında yapmamız gereken ne varsa onu yaptık. Ama şu an geldiğimiz noktada da maddi anlamda tıkandık. Bir türlü kredi alamadık ve artık ödeme yapamayacak duruma geldik. Burada en büyük sıkıntı belediyenin geç davranması ya da aksiyon almamasından kaynaklandı. İlk etapta 350-400 bin liraya yapılması gereken güçlendirme maliyeti şu an itibariyle A blokta 750 bin, B blokta 650 bin civarında bir rakam tutuyor. Biz iğneden ipliğe ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Güven içerisinde ailemizle, çocuğumuzla yaşayalım düşüncesiyle yola çıktık. Ama tıkandık kaldık. Müteahhit işi bırakmak üzere, haliyle ben yeniden bina yapmıyorum, tadilat yapıyorum, para olmadan iş yapamam diyor. Burada yaşayanların hemen hemen hepsi memur ya da emekli. Sabit gelirli insanlar olduğumuz için ödemenin de uzun vadeye yayılarak yapılması gerekir. Bir türlü devletten destek alamadık. Bizim niyetimiz çalışmaların hepsini devlet yapıp da bize teslim etsin değil. Sonuçta burası milli servet. Devletin de burada bir çıkarı olacak. Hibe ve düşük faizli kredi vermektense bize vereceği rakam ve tarih belli olsun. En azından bugün vermiyorsa bile bir ay sonra verecekse biz eşimizden, dostumuzdan alabileceksek borç alalım. Önümüzü açalım. O da yok. Orta hasarlı binalar unutulmuş durumda”

şeklinde konuştu.

“BİR LİRA DAHİ ÖDEME DURUMUM YOK”

Ödeme yapılmadan işlerin yürümediğini kaydeden Hayvalı,

“İmkanı olanlar müteahhit firmaya bir ödeme yaptılar. Ben mesela ileri vadeli senet yazıp verdim. Bir komşumuz hatır çeki verdi. Daha önce hiç kredi kartı kullanmazdım. Hem kendime hem eşime kredi kartı çıkarttım. Kasım ayına kadar taksitlendirme yaptık. Benim bugün ekstradan bir lira dahi ödeme durumum yok ama ödeme yapmadan da işler yürümüyor”

dedi.

“NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

Site sakinlerinden İlkay Günel ise, mağduriyetlerini dile getirerek,

“Depremlerin ardından güçlendirme noktasında ruhsat almak için belediye bizi bayağı bir zorladı. Ama biz bu zorlamalara karşı bütün prosedürleri yerine getirdik ve sonuçta ruhsatımızı almayı başardık. Hakikaten bu bile bayağı zahmetli bir işti. Sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ‘Orta hasarlı binalarını güçlendirmek isteyenler güçlendirme yapabilir. Biz vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz’ şeklinde bir açıklama yapıldı. ‘Kredi imkanı sağlayacağız’ denildi. Biz de buna güvenerekten 8-9 ay öncesinden müteahhidimizle anlaştık. Müteahhidimizle anlaştık ama sadece müteahhitle anlaşmıyoruz. Aynı zamanda müteahhit bir sürü işçi çalıştırmak zorunda. Belki buradaki işi bitirecek ki farklı bir işe başlayabilsin. Müteahhit ile anlaştık, sözleşme imzaladık ve her ay güncel tutardan dolayı sürekli sözleşme yeniliyoruz ve bir miktar ödeme yapıyoruz. Bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yetkililer kredi için önce Çevre ve Şehirciliğe sonra AFAD’a başvurmanı gerekiyor dediler. Biz AFAD'a da müracaatımızı yaptık ve uzun süredir kredi bekliyoruz. Ama bir türlü çıkmadı. Şu anda perişan durumdayız. Bugüne kadar kredi kartı kullanmaz, kredi kartları çıkardık. Yüzde 5 faizli krediye girmek zorunda kaldık ve şu anda inanılmaz derecede tıkandık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Müteahhit de haklı olarak ben işçi çalıştırıyorum, onların yevmiyelerini, paralarını vermek zorundayım diyor. Ödeme yapamadığımız için işi bırakmak ve durdurmak zorunda kalacağını söylüyor”

ifadelerini kullandı.

“MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Yetkililere çağrıda bulunan Günel,

“Ayrıca güçlendirmeyle de bitmiyor. Bir de binaların içi var. Bütün dairelerimiz komple yapılmak durumunda. Hem güçlendirme için hem de dairelerin tadilatı için para ödemek durumunda kalıyoruz. En azından güçlendirme durumunda kredimizi kurtarabilirsek mecbur bir şekilde borçlanacak evlerimizin içine yaptıracağız. Depremin üzerinden 14 ay geçti biz halen mağduruz. Halen ortadayız. Ne olacağını bilmiyoruz. Çoğumuz konteynerlerde kalıyor, bir an önce evimize geçmek istiyoruz ama çalışmalar böyle sürdüğü müddetçe biz orta hasarlı evimize bile geçemeyeceğiz. Yetkililerden acilen, bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz”

diye konuştu.

“VERİLECEK DENİLDİ”

Her geçen gün inşaat maliyetlerinin yükseldiğini kaydeden Seyfi Yücel isimli bina sakini,

“6 Şubat depreminden sonra hepimiz evimizden, yurdumuzdan ayrıldık. Biz bir dönem Ankara'da kaldık. Daha sonra tekrar Malatya'ya döndük. Evimiz teslim edilmediği için çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Şu an eşimin ailesi ile kalıyoruz ve çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Çocuklarımız bu yıl sınava girecekti, ev kalabalık olduğu için sınava hazırlanamıyorlar. Buraya orta hasarlı raporu verildi. Kredi verilecek denildi. Biz de güçlendirme çalışmalarına başladık ama maliyetlerin ne kadar olacağı belli değil. Kredilerin ne zaman, ne şekilde verileceği belli değil. Sadece bir yıl güçlendirme ruhsatı için bekledik. Bu bir yıl süre zarfında hem vakit kaybettik hem de maliyetler neredeyse 2 katına çıktı. Kredi verilmedi. Artık insanların ödeme yapacak gücü kalmadı. Çünkü elindeki avucundaki her şeyi verdi. Krediyi çekmek isteseler krediler çok yüksek. Yani aldığı cüzi bir miktarın karşılığında gerçekten çok büyük bir bedel ödemek zorunda kalıyorlar. Şu an çok büyük bir mağduriyetimiz var. Yetkililerden talebimiz güçlendirme kredilerinin bir an önce verilmesi. Biz bir an önce evimizi yaptırıp, güvenle oturmak istiyoruz”

söyleminde bulundu.

“MUHATAP BULAMIYORUZ”

Site sakinlerinden Mehmet Polat ise,

“Binamız ilk günden beri orta hasarlı. Bana göre orta hasar demek, ortada kalmak demek. Biz binamızda şu anda bir güçlendirme çalışması yapıyoruz. Ama güçlendirme kredisi noktasında karşımızda hiçbir şekilde bir muhatap bulamıyoruz. Biz bu konunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Birçok komşumuz mağdur durumda. Kalacak yerleri olmayanlar var. Devletimiz elinden gelen kira yardımı ve desteği yapıyor. Ama kalacak yeri olmayan, konteynerde hayatını idame etmekte olan komşularımız var. Hükümetimiz orta hasarlı binalara güçlendirme kredisi verileceğini söylemişti. Şu an yardım, destek bekliyoruz. Malatya ve birçok ilde bu konu da gerçekten orta hasarlı bina sakinlerinin mağduriyeti var. Bir an önce bu sorunun çözüme kavuşmasını istiyoruz”

ifadelerini kullandı.

“KİRA DESTEĞİNE DE İHTİYACIMIZ KALMAZ”

Güçlendirme kredisinin verilmesini ve bir an önce evlerine geçmek istediklerini söyleyen Hamit Memur isimli site sakini,

“Kira yardımı olarak başlangıçta 5 bin lira. Yılbaşından itibaren de 7 bin 500 lira ödeme yapılıyor ama bu yapılan ödeme hiçbir işe yaramıyor. Devlete külfetten öteye de geçecek bir şey değil. Bizim kredimizi ne kadar çabuk verirlerse biz evimize o kadar çabuk geçeriz. Aldığımız kira desteğine de ihtiyacımız kalmaz. Huzur içerisinde kendi evimizde kendi yuvamızla oturmaya devam ederiz. Depremden dolayı memleketini terk etmek zorunda kalan insanlar var. Onlar da bir an evvel memleketlerine dönerler. Hep birlikte Malatya'yı ayağa kaldırırız”

açıklamasında bulundu.