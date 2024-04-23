Kayıp şahıs Malatya Karakaya Barajı’nda ölü bulundu

Malatya Battalgazi Karakaya Barajı’nda 3 gündür kayıp olduğu bilinen H.B.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Kuluşağı Mahallesi Karakaya Barajı’nda bir vatandaşın suyun üzerinde hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Barajı üzerinde bir kişinin hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilen olayda 55 yaşındaki H.B.’nin cansız bedenine ulaşıldı. H.B.’nin ise 3 gündür kayıp olduğu bilgisi verildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.