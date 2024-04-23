İlk talimat Yeşilyurt’un ayağa kaldırılması oldu

Yeşilyurt Belediyesi Topsöğüt Yeşilkonak Erdem Okulu öğretmenleri ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında makamı öğrencilerden Fatma Nazlı’ya devreden Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, minik başkana bir talimatı olup olmadığını sordu. Kendisine makamı devreden Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’e teşekkürlerini sunan Fatma Nazlı, 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gören Yeşilyurt’un en kısa sürede ayağa kaldırılması talimatını verdi.

“SAVAŞSIZ BİR DÜNYA DİLİYORUM”

Tüm çocuklar olarak barışın olduğu, savaşsız bir dünya istediklerini ifade eden Fatma Nazlı, “İlk talimatım yıkılan Yeşilyurt’un tekrardan ayağa kaldırılmasıdır. Çocukların doyasıya eğlendiği park ve yeşil alanların artırılmasını, çocuklar için kitap kulübü kurulmasını istiyoruz. Çocuklar için savaşsız bir dünya diliyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise, çocukların yüzünün güldüğü, geleceğe umutla baktığı bir dünyada barışın, huzurun ve refahın hâkim olacağını söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ VE UMUDUMUZDUR”

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ederek kutlayan Geçit, “Dünyada tek çocuk bayramına sahip olmak hepimiz adına en büyük mutluluk kaynağıdır. Çocuklarımız geleceğimiz ve umudumuzdur. Tüm çocuklarımızın bilgili, donanımlı ve güzel yetişmesi bizim için çok önemlidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın sağlığı, huzuru ve alacakları eğitimler ise ayrı bir önem taşımaktadır. Çocuklarımız ve gençlerimizin de alacakları bayrağı en güzel şekilde taşıyacaklarına, her birinin farklı alanlarda yapacakları çalışmalarla ülkemizin kaynaklarını en güzel şekilde değerlendireceklerine ve toplum yararına kullanacaklarına bizler yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Tüm dünyaya birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyorum. Böylesine özel bir bayramı bizlere armağan eden ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kahraman ecdadımızı saygı ve minnetle yâd ediyoruz” diye konuştu.

“BU SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ”

Konuşmasının devamında Fatma Nazlı’nın talimatlarının önemine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat depremlerinde Antakya’dan sonra en fazla etkilenen ilçemizi iki yıl içerisinde ayağa kaldıracağımızı beyan etmiştik. Bu sözümüzün arkasındayız. Bu talebin Fatma Nazlı kızımızdan gelmiş olması da bizi ayrıca mutlu etti. Bununla birlikte çocuklar için Kitap Kulübü kurulması talimatını ise bizler daha ileri bir boyuta taşıyacağız ve 06-12 yaş arası Çocuk Kütüphanesi kuracağız. Aile fertlerinin de eğitim çalışmalarını yerinde takip edebilecekleri ortamlar oluşturacağız. Bu projeyi de en kısa sürede çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuk Kitap Kulübü de bu projenin bir parçası olacak. Savaşın olmadığı, barışın ve huzurun hâkim olduğu bir dünya herkesin ve hepimizin en büyük ihtiyacıdır. Fatma kızımızda konuşmasında bunu öne çıkarttı, kendisini tebrik ediyorum. Bir hekim olarak da sağlığın ve hayatın ne kadar kıymetli olduğunu iyi biliyorum. Savaşlarda hayatını kaybeden başta Filistin’deki evlatlarımız olmak üzere tüm çocuklarımızı rahmetle anıyoruz. Hepimizin tek arzusu savaşın olmadığı bir dünyadır.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit konuşmasından sonra tek tek ilgilendiği çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: BÜLTEN