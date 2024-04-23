Hatay’da Antakya Defne İskenderun Erzin Reyhanlı ve Yayladağı etkilenecek

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Kale, Merkez 1, Antakya-Reyhanlı, Üzümdalı 15, Antakya Reyhanlı 1 bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı Dursuniye, Cennet, Dursunlu (Dursunlu), Erenler, Saha, Çeşmeler, Şehit Hasan Helvacı 1, Şehit Zeyno Güzelkokar 1, Dursunlu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı Atik Suyu 43, Atik Suyu 48, Atik Suyu 38, Cırtıman 30, Atik Suyu 40, Atik Suyu 25, Cırtıman 29, Cırtıman 33, Atik Suyu 6, Atik Suyu 41, Cırtıman 8, Atik Suyu 36, Atik Suyu 12, Atik Suyu 26, Atik Suyu 29, Atik Suyu 24, Atik Suyu 39, Atik Suyu 47, Cırtıman 16, Cırtıman 11, Cırtıman 23, Cırtıman 21, Atik Suyu 44, Atik Suyu 33, Atik Suyu 8, Atik Suyu 35, Atik Suyu 31, Cırtıman 37, Atik Suyu 13, Cırtıman 13, Cırtıman 12, Cırtıman 28, Atik Suyu 20, Cırtıman 32, Atik Suyu 23, Atik Suyu 51, Cırtıman 34, Cırtıman 26 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı Atik Suyu 22, Atik Suyu 19, Atik Suyu 32, Cırtıman 35, Atik Suyu 28, Cırtıman 22, Atik Suyu 15, Cırtıman 3, Atik Suyu 14, Atik Suyu 10, Atik Suyu 9, Cırtıman 15, Cırtıman 18, Atik Suyu 3, Atik Suyu 30, Atik Suyu 18, Atik Suyu 5, Cırtıman 20, Cırtıman 10, Cırtıman 17, Atik Suyu 42, Cırtıman 14, Cırtıman 27, Atik Suyu 2, Cırtıman 7, Cırtıman 1, Atik Suyu 11, Cırtıman 9, Atik Suyu 16, Cırtıman 2, Cırtıman bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Gazi, Kaymakam Serkan Keçeli, Nazikdil, Damla, Yanar, Karasu, Akgöz, Uçar, Aynalıgöl, Akınlar, Eker, Karagöl, Şanverdi, Yakar, Uçarlar, Kırmızıtoprak, Fatih-, Biricikler, Doğan, Kandemir, Fatih 1, Karabatak, Merkez, Kazkeli, Kazkeli 1, Yörük, Çamlık, Alparslan, Aydın, Çakmak, Antakya (İmece), Antakya, Neşe, Gül 1, Küme Evler 1, 2106, Sedef, Şehit Ömer Küçük, Çevre Yolu, Şehit Ömer Küçük 2, Antakya Çevre Yolu 1, Şehit Ömer Küçük 1, Topboğazı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Saray, Merkez 12, Tanpon Bölge, İbrahimpaşa, Gültepe 2, Gündüz, Vatan, Gültepe 1, Şehit Adnan Göçer 10, Şehit Adnan Göçer (Yukarı), Harran 5, Harran 8, Harran 1, Harran 4, Ertuğrul Gazi, Harran 2, Harran 3, Harran 7, Harran 6, E-5 Karayolu Harran, Güverada, Tahafuzhane, Merkez 2, Merkez, Gazi-, Kaymakam Serkan Keçeli, Nazikdil, Damla, Yanar, Karasu, Akgöz, Uçar, Aynalıgöl, Akınlar, Eker, Karagöl, Şanverdi, Yakar, Uçarlar, Kırmızıtoprak, Fatih-, Biricikler, Doğan, Kandemir, Fatih 1, Karabatak, Merkez 17, Kazkeli, Kazkeli 1 bölgelerine,
Yarın 10.15-17.00 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Şehit İbiş Oğul, Adnan Menderes, Atatürk 13, Mehmet Akif 1, İmam Hatip, Kappınar, Ergenekon Eğe, Kurtuluş 11, Kurtuluş 7, Şehit Ramazan, Atatürk 11, Cumhuriyet 2, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş)-, Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar 4, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık 3, Yetişkin, İnci, Kışlak 16, Cumhuriyet 1 bölgelerine,
Yarın 10.15-17.00 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Kışlak 21, Kışlak 11, Atatürk 14, Kışlak 8, Yetişkin 1, Pınar 3, Kışlak 10, Kışlak 2, Yeni Camii 1, Kışlak 1., Kışlak 6, Kışlak 5, İnci 1, Kışlak 3, Mezarlık 11, Yeni Camii 2, Kışlak 14, Yeni Camii 3, Kışlak 1, Aşağıpulluyazı, Aşağıpulluyazı 1, Aşağıpulluyazı 14, Aşağıpulluyazı 16, Aşağıpulluyazı 6, Aşağıpulluyazı 8, Aşağıpulluyazı 3, Aşağıpulluyazı 4, Aşağıpulluyazı 2, Aşağıpulluyazı 17, Aşağıpulluyazı 7, Aşağıpulluyazı 5 bölgelerine,
Yarın 10.15-17.00 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Yayla, Çabala, Kekeç, Ayvacık, Yayla 3, Yayla 5, Çabala 1, Karatepe, Gürışık, Halakalı Göl, Kuspınar, Kızılçat, Kızılçat 4, Kulaç, Ermeles, Yanıkdam, Kulaç 4, Kulaç 3, Yanıkdam 3, Kulaç 1, Alven, Sapanlı, Yalaz, Sapanlı 1, Sapanlı 2, Yalaz 2, Alven 1, Yalaz 6, Arfalı, Yukarıpulluyazı, Arslanyazı, Ayışığı, Görentaş, Görentaş 17, Görentaş 2, Görentaş 1, Görentaş 5, Görentaş 110, Görentaş 8 bölgelerine,
Yarın 10.15-17.00 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Görentaş 120, Görentaş 6, Güveççi, Ceylan Çiftliği, Kayrak, Güveççi 2, Kayrak 2, Kayrak 1, Güveççi 1, Güveççi 5, Güveççi 3, Hisarcık, Hisarcık 9, Hisarcık 10, Hisarcık 2, Hisarcık 7, Hisarcık 8, Hisarcık 6, Hisarcık 5, Uluyol, Uluyol 1, Uluyol 7, Uluyol 2, Uluyol 4 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.