23 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 23 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
23 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Müge Eczanesi
Çevre Yolu, Üniversite-Topsöğüt otobüs durağı yanı
24 saat açık
Yaşam Eczanesi
Yeşilyurt Caddesi başı, Emeksiz Saat Kulesi karşısı, No:4
24 saat açık
Yağmur Eczanesi
Beydağı Devlet (Eski Çocuk Hastanesi) yanı
24 saat açık
Dündar Eczanesi
Güngör Caddesi üzeri, Esenlikmarket yanı, 100.Yıl Parkı üstü ( Tecde’ye çıkarken)
24 saat açık
Menengiç Eczanesi
Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.