- Sağlık

23 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 23 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

23 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 23 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

23 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Müge Eczanesi

 Çevre Yolu, Üniversite-Topsöğüt otobüs durağı yanı

24 saat açık

Yaşam Eczanesi

Yeşilyurt Caddesi başı, Emeksiz Saat Kulesi karşısı, No:4

24 saat açık

Yağmur Eczanesi

Beydağı Devlet (Eski Çocuk Hastanesi) yanı

24 saat açık

Dündar Eczanesi

Güngör Caddesi üzeri, Esenlikmarket yanı, 100.Yıl Parkı üstü ( Tecde’ye çıkarken)

24 saat açık

Menengiç Eczanesi

Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85

24 saat açık”

 

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23 Nis 2024 - 10:31 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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