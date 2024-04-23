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Organize suç örgütüne darbe

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Malatya merkezli üç ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

Organize suç örgütüne darbe malatya haber mask
Organize suç örgütüne darbe malatya haber
Organize suç örgütüne darbe malatya haber
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Malatya merkezli üç ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

Organize suç örgütüne darbe

Malatya, Adıyaman ve Bayburt’ta 8 farklı olayda 5 bin 920 metre enerji ve nakil kablosunun çalınması olayları sonrasında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Hazro Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Organize suç örgütüne darbe

Düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.

Organize suç örgütüne darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 Nis 2024 - 10:09 Malatya- Asayiş

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