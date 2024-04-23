Organize suç örgütüne darbe

Malatya merkezli üç ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı tutuklandı.
Malatya, Adıyaman ve Bayburt’ta 8 farklı olayda 5 bin 920 metre enerji ve nakil kablosunun çalınması olayları sonrasında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Hazro Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.