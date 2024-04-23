Dikkat! O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette; Malatya çevrelerinde öğle saatlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, “Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının 24 Nisan 2024 (Çarşamba) gününden itibaren artmaya devam ederek 27 Nisan 2024 (Cumartesi) gününe kadar mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklendiğinden dolayı kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısına yer verildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı az bulutlu 27 derece,

Akçadağ: Parçalı az bulutlu 28 derece,

Arapgir: Parçalı az bulutlu 25 derece,

Arguvan: Parçalı az bulutlu 26 derece,

Battalgazi: Parçalı az bulutlu 29 derece,

Darende: Parçalı az bulutlu 29 derece,

Doğanşehir: Parçalı az bulutlu 26 derece,

Doğanyol: Parçalı az bulutlu 28 derece,

Hekimhan: Parçalı az bulutlu 25 derece,

Kale: Parçalı az bulutlu 29 derece,

Kuluncak: Parçalı az bulutlu 25 derece,

Pütürge: Parçalı az bulutlu 25 derece,

Yazıhan: Parçalı az bulutlu 30 derece,

Yeşilyurt: Parçalı az bulutlu 27 derece.”