Malatya Gündüzbey’de yangın

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Yaşanan ev yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bitişik nizam yapıların bulunduğu mahallede çıkan yangın diğer ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Malatya Gündüzbey’de akşam saatlerinde bir evde yangın meydana geldi. Bitişik nizam evlerin bulunması vatandaşları tedirgin ederken yangın, diğer evlere sirayet etmeden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.