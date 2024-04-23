- Asayiş

Malatya Gündüzbey’de yangın

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Yaşanan ev yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bitişik nizam yapıların bulunduğu mahallede çıkan yangın diğer ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Yaşanan ev yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bitişik nizam yapıların bulunduğu mahallede çıkan yangın diğer ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Malatya Gündüzbey’de yangın

Malatya Gündüzbey’de akşam saatlerinde bir evde yangın meydana geldi. Bitişik nizam evlerin bulunması vatandaşları tedirgin ederken yangın, diğer evlere sirayet etmeden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

Malatya Gündüzbey’de yangın
 
Malatya Gündüzbey’de yangın
 
Malatya Gündüzbey’de yangın
 
Malatya Gündüzbey’de yangın
 
Malatya Gündüzbey’de yangın
 
Malatya Gündüzbey’de yangın
 
Malatya Gündüzbey’de yangın
 
Malatya Gündüzbey’de yangın

Kaynak: BÜLTEN
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23 Nis 2024 - 09:51 Malatya- Asayiş

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