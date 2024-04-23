Battalgazi Yeşilyurt Akçadağ Doğanşehir Darende Yazıhan ilçeleri dikkat

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Üzümlü, Bulgurlu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu, Eğin, Aşağıörükçü, Kotangölü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Hudut, Günedoğru, Savaklı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Bahçelievler, Çayköy, Yeni, Hacılar Sıragöz, Sofular, Temüklü, Sultanlı, Karabük, Karaçayır, İstiklal, Ortapınar, Karıncalık, Konaktepe, Bıyıkboğazı, Başören, Alvar, Karlık, Boğaziçi, İsmetpaşa, Ciritbelen, Bahçedamı, Göğebakan, Çörmü, Bicir mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Samanköy, Yaka, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Özal, Kendirli, Tepeköy, Dilek mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Parçikan, Ambarcık, Eğribük, Karababa, Gümüşlü, Morhamam, Karaca mahallelerine,
Yarın 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Hudut, Günedoğru, Savaklı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildiridi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.