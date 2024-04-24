PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Dosya No : 2022/144 Esas İLAN METNİ Davalı Adı ve Soyadı : DAVALI HÜSNÜ KARAMAN (M***T, N***T oğlu
**.**1962 doğumlu) TC:62*******00
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası gereğince; bilirkişi raporunun davalıya tebliğ edilemediği, bu nedenle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği, adı geçen davalıya duruşma gününün 11/07/2024 günü saat 09:05'e bırakıldığı; bilirkişi raporunda taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün payının, 8/11 hisse olarak 31.751,17 TL; davalıların payının 1/11 hisse olarak 3.968,90 TL hesaplandığı anlaşıldığından; davalıya bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu bilirkişi raporu yerine ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 13/03/2024
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.