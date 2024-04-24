PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2022/144 Esas İLAN METNİ Davalı Adı ve Soyadı : DAVALI HÜSNÜ KARAMAN (M***T, N***T oğlu

**.**1962 doğumlu) TC:62*******00

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası gereğince; bilirkişi raporunun davalıya tebliğ edilemediği, bu nedenle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği, adı geçen davalıya duruşma gününün 11/07/2024 günü saat 09:05'e bırakıldığı; bilirkişi raporunda taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün payının, 8/11 hisse olarak 31.751,17 TL; davalıların payının 1/11 hisse olarak 3.968,90 TL hesaplandığı anlaşıldığından; davalıya bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu bilirkişi raporu yerine ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 13/03/2024