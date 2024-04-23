Türk kültüründe “yeni gelin” inançları

Türk kültüründe batıl inanç oldukça yaygın bir durum. Bu konu aslında yaşanmışlıkların insanların hareketlerine yön vermesiyle de ilişkilendiriliyor ancak bazı inançlar var ki hayretlere düşürüyor. Bu bağlamda gelinler ya da yeni evlenecekler için de bazı ilginç batıl inançlar bulunuyor. İşte bazıları…

İşte yeni gelinler ve evlenecek olanlar için inanılan bazı batıl inançlar:

Nişanlanan kızın arkadaşları kısmetlerinin açılması için nişan kurdelesinden birer parça alarak saklarlar.

Gelini kız arkadaşları hazırlar giyindirir ve süsler. Evlilik hayatı mutlu, güzel ve devamlı olsun diye evlilik hayatı mutlu olan bir gelin tarafından da süslenebilir.

Gelinin ayakkabısının altına kız arkadaşları isimlerini yazarlar. İsmi silinen kişi ilk evlenecek olandır.

Geline atın başına su döktürürler. Bunun anlamı, “su gibi berrak geldim” demek istemesidir. Gelin sonra eve girer. Sandığın üzerine oturur. Orada kimler varsa, gelinin önünde oyun yaparlar. Bundan sonra halk dağılır.

Eğlenceler yapılır, yemekler yenir. İlk olarak gelin oynar. Bir eline buğday, bir eline mısır verilir, kaynana ile oynatılır. Oynadıkça da bu elindekileri kendi başından saçar. Sonra bunlar toplanır. Ambara konur. Böylece bolluk olacağına inanılır.

Gelin odasına girip çeyizlerini toplar. Akşama kadar iş yaptırılmaz. Aksi takdirde ömür boyu işinin bitmeyeceğine inanılır.

Kaynak: Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi