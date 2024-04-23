MHP İl Başkanı Gök’ten 23 Nisan kutlama mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Yayınladığı mesajda, “Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, kutlu varlığıyla ve tarihi haklarıyla oynanmayı reddeden Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş madalyası olmuştur. Bu nedenle ne kadar övünsek azdır, yetersizdir” diyen Başkan Gök’ün mesajının devamı söyle;

“ TBMM HEM GAZİDİR HEM DE KAHRAMANDIR”

“ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de açılması; tarihimizdeki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisidir. Bu tarihten sonra söz ve karar bilfiil Türk milletine geçmiştir. Öyle ki meclisimiz, Türk milletinin tam bağımsız yaşama iradesinden doğmuş, esaret ve ezikliğe meydan okuyan tarihi vakarından bir güneş gibi parlamıştı. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi varlığında tecelli etmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi meclisimizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem gazi hem de kahramandır.

Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, kutlu varlığıyla ve tarihi haklarıyla oynanmayı reddeden Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş madalyası olmuştur. Bu nedenle ne kadar övünsek azdır, yetersizdir. Unutmayalım ki, hakimiyet havzalarımızdan birer birer çekildiğimiz vahim ve ıstırap dolu tablo içinde, Türk milletinin o dönemdeki en son, en etkili hamlesinin adı Büyük Millet Meclisi’dir. Nihayetinde TBMM; Türk milliyetçiliğinin, millet ve vatan sevdasının millet iradesiyle buluşması, ayrılmamak üzere birleşmesidir.

Böylesine özel ve anlamlı bir günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza armağan etmiştir. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın ve egemenliğini sonsuza değin edinmiş Yüce Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; vatanımızın bekası için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Meclis’imizin açılışının 104. yılı hepimize kutlu olsun.”

Kaynak: BÜLTEN