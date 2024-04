Malatya’da et fiyatları ne kadar oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu kırmızı ete yüzde 25 oranında zam yaptı. Peki, Malatya’da et fiyatları kaç liraya yükseldi?

Eskiden daha çok alınabilen kırmızı et artık lüks oldu. Vatandaşın alım gücü düşerken kırmızı ete de zam yapılınca durum daha da sıkıntılı bir hal aldı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu kırmızı ete yüzde 25 oranında zam yaptı. Peki, Malatya’da et fiyatları kaç liraya yükseldi?

KAÇ TL ZAM YAPILDI?

Ramazan ayının ilk haftası Malatya’da etin kilogramı 400 TL’ye satılıyordu. Et ve Süt Kurumu tarafından zam yapılmadan önce kıyma 460 TL’ye, kuşbaşı ise 480 TL’ye satılıyordu. Bugün 60 TL kıymaya, 80 TL kuşbaşına zam geldi.

KUŞBAŞI ETİN FİYATI 550 TL’DEN BAŞLIYOR

Malatya’da bir kilo kıyma 520-550 TL’ye satılıyor. Kuşbaşı etin fiyatı ise 550 TL’den başlıyor. Bazı hayvan türlerinin eti daha pahalıya satılıyor.