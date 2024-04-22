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Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 2

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 2 mask
Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 2
Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 2
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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 2

Maçtan dakikalar 

10. dakikada Szymanski, ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi hedef aldı. Defansın müdahalesiyle top az farkla dışarı çıktı.
13. dakikada Uğur’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Manaj dokundu, top ağlarla buluşsa da ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
27. dakikada Ali Şaşal Vural’ın uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Tadic, ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada Dzeko, ceza sahası içerisinde İrfan’dan aldığı topla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal Vural topu çıkartmayı başardı.
41. dakikada Koita ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef aldı. Livakoviç çıkartmayı başardı.
45+2. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Fred, ceza alanı sol çaprazından yaptığı sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 2

48. dakikada Ferdi Kadıoğlu ceza sahası sol köşesinden topu penaltı noktasına gönderdi. Dzeko’nun şutunda Ali Şaşal Vural topu çıkarttı.
57. dakikada Koita sağ kanattan sürdüğü topu İbrahim’e verdi. İbrahim’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Koita topu ağlarla buluşturdu. 1-1
65. dakikada Dzeko ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şutta kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
80. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek, ceza sahası içine yaptığı ortada İrfan Can Kahveci düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+4. dakikada Rey Manaj’ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-2

Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 2

Hakemler: Cihan Aydın, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Alaaddin Okumuş dk. 85), Appindangoye, Poungouras, Camara, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ (N’jie dk. 73), Bartuğ Elmaz (Kvet dk. 89), Koita (Emrah Başsan dk. 89), Menig (Caktas dk. 73), Manaj
Yedekler: Nikolic, Burak Kapacak, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa

Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 2

Teknik Direktör: Bülent Uygun
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 64), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (King dk. 90+12) , Szymanski (Atunga dk. 71), Tadic (Cengiz Ünder dk. 64), Dzeko (Serdar Dursun dk. 71)
Yedekler: İrfan Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Krunic, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Koita (dk. 57), Rey Manaj (dk. 90+4 pen.) (Sivasspor), Fred (dk. 45+2) İrfan Can Kahveci (dk. 80)(Fenerbahçe)
Sarı kartlar:Uğur Çiftçi, Koita, İbrahim Akdağ, Manaj (Sivasspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig: Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Nis 2024 - 23:49 - Spor

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