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21 hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için başarılı bir operasyon düzenledi.

21 hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı mask
21 hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için başarılı bir operasyon düzenledi.

21 hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı

Operasyon sonucunda, "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.S. (28) ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık" suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ç.'yi (28) yakaladı.

21 hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı

Emniyet yetkilileri, operasyonun başarılı sonuçlanmasının ardından her iki şahsın da emniyetteki işlemlerinin tamamlandığını ve cezaevine teslim edildiğini belirtti. Kayseri'de yaşanan bu olay, polisin hukukun üstünlüğünü sağlama ve toplumun güvenliğini koruma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Nis 2024 - 23:47 - Gündem

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