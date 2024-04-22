Nedeni bilinmeyen ağrılarınız varsa somatoform olabilirsiniz!

Fiziksel olarak ağrılarınız var ve şikayetleriniz bitmiyor ancak bir türlü tıbbi bir açıklama bulamıyorsanız, hastalığınıza teşhis konulamıyorsa sizde de somatoform bozukluğu olabilir. Peki, nedir bu somatoform ve nasıl tedavi edilir? İşte cevabı…

SOMATOFORM BOZUKLUĞU NEDİR?

Somatoform bozukluklar, somatik (bedensel) semptomlarla belirgin olan, ancak tıbbi bir neden bulunamayan veya tıbbi nedenlerle açıklanamayan psikiyatrik bozukluklardır. Bu bozukluklar, kişinin fiziksel sağlığını etkileyen gerçek semptomlarla karakterizedir, ancak tıbbi bir neden bulunamaz. Somatoform bozukluklar, bir kişinin bedensel semptomlarının altında yatan psikolojik nedenlerin belirgin olduğu durumları tanımlar.

Somatoform bozukluklara örnek olarak, somatizasyon bozukluğu, konversiyon bozukluğu, ağrı bozukluğu, vücut dismorfik bozukluk ve hipokondriyazis (hipokondriyak bozukluk) verilebilir.

KİŞİNİN YAŞAMINI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLER

Bu bozukluklarda temel özelliklerden biri, semptomların kişinin yaşamını önemli ölçüde etkilemesidir. Kişi bu semptomlardan ciddi şekilde muzdarip olabilir ve sık sık doktor ziyaretleriyle semptomlarının fiziksel nedenlerini arar. Ancak, tıbbi testler genellikle normal sonuçlar verir veya semptomların nedeni olabilecek herhangi bir tıbbi durum belirlenemez.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Somatoform bozukluklar, psikoterapi ve bazen ilaç tedavisi gibi psikolojik ve tıbbi tedavilerle yönetilebilir. Tedavi genellikle semptomların nedenlerini anlamak, hastanın semptomlarla başa çıkma becerilerini geliştirmek ve semptomların yoğunluğunu azaltmayı amaçlar.

Öte yandan bu konuda bir doktora danışmak oldukça önem arz etmektedir.