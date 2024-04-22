Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Birecik ile Halfeti ilçelerini birbirine bağlayan kültür yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

27 TY 287 plakalı ticari aracı kullanan Ahmet Aydın D. ile 27 AU 410 plakalı otomobili kullanan Mahmut Kılıç'ın araçları çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Ancak, kurtarmak isteyen vatandaşların müdahalesi ekipleri zor durumda bıraktı. Bazı vatandaşların araçların üzerine çıkıp zıplaması ise şaşkınlık yarattı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, Mahmut Kılıç hayatını kaybederken, diğer yaralıların durumlarının ciddiyeti devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı