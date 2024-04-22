Tayvan’da 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem

Tayvan’ın doğusunda 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Tayvan’ın doğusu art arda meydana gelen depremlerle sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Tayvan’ın doğusunda bulunan Hualien çevresinde 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremler, başkent Taipei'de de hissedildi.
İtfaiye, Hualien'de 3 Nisan'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kapalı olan bir otelin son depremler nedeniyle hafif şekilde yana yattığını açıkladı.
Tayvanlı yetkililer, ülkede geceden ertesi gün erken saatlere kadar 80'den fazla deprem meydana geldiğini belirtti.
Tayvan’da 3 Nisan’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.