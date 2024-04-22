Tayvan’da 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem

Tayvan’ın doğusunda 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Tayvan’ın doğusu art arda meydana gelen depremlerle sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Tayvan’ın doğusunda bulunan Hualien çevresinde 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremler, başkent Taipei'de de hissedildi.

İtfaiye, Hualien'de 3 Nisan'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kapalı olan bir otelin son depremler nedeniyle hafif şekilde yana yattığını açıkladı.

Tayvanlı yetkililer, ülkede geceden ertesi gün erken saatlere kadar 80'den fazla deprem meydana geldiğini belirtti.

Tayvan’da 3 Nisan’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı