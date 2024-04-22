Şüpheli çanta alarmı: Bomba imha ekipleri sevk edildi

Tunceli merkez Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan olayda, kaldırımda bulunan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi boşaltarak yaya ve araç trafiğine kapatırken, bomba imha ekipleri de sevk edildi.

Yapılan detaylı incelemede çantanın içinde giysiler olduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, çantanın sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayın ardından cadde trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı