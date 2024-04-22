Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da anahtar teslim garipliği 2 ay geçti yarısı bile teslim edilmedi

Malatya’da 17 Şubat’ta 6 bin 181 ve 19 Mart’ta 1700 olmak üzere toplamda 7 bin 881 konut için kura çekimi yapıldı. Bugüne kadar yapılan anahtar teslim sayısı ise sadece 2 bin 664…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19952265/malatyada-anahtar-teslim-garipligi-2-ay-gecti-yarisi-bile-teslim-edilmedi



İçişleri Bakanlığından dev istihdam atağı! Alım yapılacak iller arasında Malatya da var Son gün 26 Nisan!

İçişleri Bakanlığınca aralarında Malatya'nın da olduğu illerde personel alımı yapılacağının müjdesi verildi. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam bin 608 boş pozisyonda personel alınacağı duyuruldu. Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19948267/icisleri-bakanligindan-dev-istihdam-atagi-alim-yapilacak-iller-arasinda-malatya-da-var-son-gun-26-nisan



Malatya’daki fabrikalar zehir saçıyor O derenin rengi değişti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Deresi'ne fabrikalar tarafından bırakıldığı ileri sürülen kimyasal atık derenin rengini değiştirdi. Rengi siyaha dönen derenin çevresinde yaşayanlar duruma tepki göstererek yetkililerden yardım talep ede

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19946860/malatyadaki-fabrikalar-zehir-saciyor-o-derenin-rengi-degisti



Fiyatlar düşecek mi?

Bu yıl havaların sıcak seyretmesi ile birlikte erken çıkan turfanda meyveler tezgahlarda yerini aldı. Yaz sezonuna geçiş süreci ile birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşüşe geçtiğini kaydeden Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Celal Akbay, yeni mahsul, yazlık meyvelerin tezgahlara gelmeye başladığını ifade etti. Akbay, “Yeni ürünlerde biraz fiyatlar yüksek ama bir hafta içerisinde havaların ısınması ile birlikte onların fiyatlarında da düşüş görülecektir” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19947024/fiyatlar-dusecek-mi



Darende’de Cumhuriyet’in tanığı okul 100 yılık emektar geleceğe ışık olacak

Malatya’nın Darende ilçesinde, Cumhuriyet dönemi eğitim tarihinde ilk açılan okul olma özelliği taşıyan Cumhuriyet İlkokulu’nun Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi için proje çalışmaları sürüyor. Aslında 10 yıl önce başlatılan proje son 5 yıldır bir şey yapılmadığı için yapımı tamamlanamadı. Şimdilerde Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt’un ilgi ve desteğiyle Kent Müzesi Projesine teşhir tanzim uygulaması yapılacağı bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19952516/darendede-cumhuriyetin-tanigi-okul-100-yilik-emektar-gelecege-isik-olacak



Selahattin Gürkan’dan açıklama: “Bu daha büyük garabettir” “Ben bunu hak etmedim”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borcu ve “ Kredi çekerek maaş ödemesi yaptık” ifadeleri halen gündemde. Ulusal medyanın da günlerdir konuştuğu bu konuda özellikle eski Başkan Selahattin Gürkan ile yeni başkan Sami Er’in karşılıklı cevapları polemiğe dönüştü. Son olarak bu akşam saatlerinde 39 dakikalık bir video paylaşan Selahattin Gürkan, “Teşekkürlerle yad edilmemiz gerekirken son süreçte itibar suikastı girişimi yapıldı” diyerek, Ankara’nın da konuya dahil olma sürecini tek tek anlattı.