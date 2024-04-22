Selahattin Gürkan’dan açıklama: “Bu daha büyük garabettir” “Ben bunu hak etmedim”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borcu ve “Kredi çekerek maaş ödemesi yaptık” ifadeleri halen gündemde. Ulusal medyanın da günlerdir konuştuğu bu konuda özellikle eski Başkan Selahattin Gürkan ile yeni başkan Sami Er’in karşılıklı cevapları polemiğe dönüştü. Son olarak bu akşam saatlerinde 39 dakikalık bir video paylaşan Selahattin Gürkan, “Teşekkürlerle yad edilmemiz gerekirken son süreçte itibar suikastı girişimi yapıldı” diyerek, Ankara’nın da konuya dahil olma sürecini tek tek anlattı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında yaptığı ilk toplantıda gündem önceki dönem borçlarıydı. Açıklanan verilere göre Malatya Büyükşehir Belediyesinin 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borcu vardı ve Başkan Sami Er,

“Açıkça söylemem lazım, ilk geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı, çekilen krediden, 85 milyon krediyi kullanarak ödedik. Yoksa personelimize maaş ödeyemeyecektik”

demişti.

“SAMİ BEYİ YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR”

Bahsi geçen borç ve Başkan Er’in ifadeleri gündeme düşerken eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan da bir açıklama geldi. Başkan Gürkan,

“Çok ayıp ediyorlar. Sami Beyi yanıltıyorlar, gerçek olmayan bilgilerle yanlış yönlendiriyorlar”

ifadelerinde bulundu.

SAMİ ER NE DEMİŞTİ?

Bir sonraki toplantıda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“Şunu özellikle söylüyorum; kredi çektik ve personellerin maaşlarını öyle ödedik gibi bir ifademiz yok….Polemiklere girmek istemiyorum. Ben sadece şeffaflık adına bazı şeyleri izah etme gereği duydum. Basında ‘Sami Er’in yanıltmışlar, Sami Er bu boşluğu düşmemeliydi’ söylemleri duyduk. Biz çocuk değiliz, buradaki bürokrat arkadaşlarım hepsi ellerindeki bilgi ve belgelerle geliyorlar. Biz neden olmayan bir şeyi varmış gibi gösterelim. Biz niye kendimizi mahcup edecek bir polemik içerisine girelim”

demişti.

GÜRKAN’DAN 39 DAKİKALIK BİR AÇIKLAMA GELDİ

Tüm bunlar kamuoyunun gündemini meşgul ederken eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan 39 dakikalık bir açıklama geldi. Gürkan’ın konuya özetle ifadeleri şu şekilde:

“TEŞEKKÜRLERLE YAD EDİLMEMİZ GEREKİRKEN…”

“40 yıldır Malatya’da görev yapmaktayım. Bugün bu basın açıklamasını yapma zorunluluğu hissetmek beni çok üzmüştür. Bizim teşekkürlerle yad edilmemiz gerekirken son süreçte yapılan itibar suikastı girişimini hiçbir şekilde tasvip etmediğimi ifade etmek istiyorum. Belediye başkanlığına gelen arkadaşımızın da öyle tahmin ediyorum ki yanlış mecralarda yanlış bilgilerle konuştuğu kanaatindeyim. Ona olan iyi niyetimi ve samimiyetimi de yitirmek istemiyorum.

“SAMİ BEY DEVİR TESLİME GEREK OLMADIĞINI İFADE ETTİ”

Seçimlerden sonra Sami Er başkanımızı aradım, ben gelip devir tesliminde bulunayım dedim. Sami Bey bize devir teslime gerek olmadığını ifade etti.

“ANKARA’YI ARADIM”

İlk Belediye Meclis Toplantısında çok talihsiz bir açıklamaya şahit olduk. Kendileri ifadelerinde ‘Biz göreve geldik, maaşlar ödenmeyecek durumdaydı ve satılacak hiçbir şey olmadığını gördük. 85 milyon lira para çekerek maaş ödedik’ dedi. Ben de bunun üzerine Ankara’dan ilgili belediye başkanımıza yakın arkadaşlarımızı aradım ve dedim ki bu arkadaşınızı yanlış bilgilendirmişsiniz. Böyle bir durum söz konusu değildir. Bizden bir gün maaş ödeyemiyoruz gibi bir şey duydunuz mu? Depremlere, pandemilere, küresel ekonomik krizlere rağmen hiç böyle bir ifade kullanılmadı. Fakat ilk başta böyle bir ifadenin kullanılması talihsizliğin ötesinde gelecekte bazı şeylere meşruiyet oluşturma ifadesi olarak gördüğümü söylemek istiyorum.

“DAHA BÜYÜK BİR GARABET”

Bir sonraki toplantıda ‘ben böyle bir şey demedim’ diyerek bir önceki Meclis toplantısında bunu söylemediğini ifade etti. Ve dedi ki ‘biz bunu giden Belediye Başkanımızın almış olduğu krediden ödedik.’ Bu daha büyük garabettir. Yani özür kabahatten daha yüksek bir seviyededir.

“BEN BUNU HAK ETMEDİM”

Ben böyle bir şeyi belediye başkanı olarak hak etmedim. Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyorum. Hangi amaçla bu itibar suikastın yapıldığını anlamıyorum.

Belediyenin aylık 700-800 milyon lira geliri vardır. Yani 100 milyon lira gibi maaşları ödeme kredisinden bahsetmek abes bir durumdur.

Şirketlerin bir tanesi hariç hepsinin karlı olduğu görülecektir.”