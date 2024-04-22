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Hakkari-Yüksekova kara yolunda kayaya çarpan araç devrildi: 1 yaralı

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Hakkari-Yüksekova kara yolunda öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın tekerleğine isabet eden kaya nedeniyle araç devrildi.

Hakkari-Yüksekova kara yolunda kayaya çarpan araç devrildi: 1 yaralı mask
Hakkari-Yüksekova kara yolunda kayaya çarpan araç devrildi: 1 yaralı
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Hakkari-Yüksekova kara yolunda öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın tekerleğine isabet eden kaya nedeniyle araç devrildi. Kazada, araç sürücüsü yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Hakkari-Yüksekova kara yolunda kayaya çarpan araç devrildi: 1 yaralı

Kazanın, Hakkari - Yüksekova kara yolundaki Çanaklı köyü yakınlarında gerçekleştiği belirtiliyor. 34 SL 2401 plakalı aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildiği bildirildi.

Hakkari-Yüksekova kara yolunda kayaya çarpan araç devrildi: 1 yaralı

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Nis 2024 - 22:47 - Gündem

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