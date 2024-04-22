Hakkari-Yüksekova kara yolunda kayaya çarpan araç devrildi: 1 yaralı

Hakkari-Yüksekova kara yolunda öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın tekerleğine isabet eden kaya nedeniyle araç devrildi. Kazada, araç sürücüsü yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazanın, Hakkari - Yüksekova kara yolundaki Çanaklı köyü yakınlarında gerçekleştiği belirtiliyor. 34 SL 2401 plakalı aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildiği bildirildi.
Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.