Hakkari-Yüksekova kara yolunda kayaya çarpan araç devrildi: 1 yaralı

Hakkari-Yüksekova kara yolunda öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın tekerleğine isabet eden kaya nedeniyle araç devrildi. Kazada, araç sürücüsü yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın, Hakkari - Yüksekova kara yolundaki Çanaklı köyü yakınlarında gerçekleştiği belirtiliyor. 34 SL 2401 plakalı aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildiği bildirildi.

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı