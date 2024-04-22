Samsun Limanı'nda sahil güvenlik gemisi ziyarete açılıyor

Samsun Valiliği'nin duyurusuna göre, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi (TCSG-87), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Limanı'nda ve TCSG-87 Komutanlığı Atakum Çobanlı İskelesi'nde ziyarete açılacak.

23 Nisan 2024 Salı günü 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan ziyarette, vatandaşlar gemiyi gezebilecekler. Ayrıca, ziyaret süresince Sahil Güvenlik Komutanlığını tanıtıcı ve bilgilendirici stant da bulunacak. Ziyaretin, hem Sahil Güvenlik faaliyetlerini tanımak isteyenler hem de çocuklar için keyifli bir etkinlik olacağı belirtiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı