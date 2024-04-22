Samsun Limanı'nda sahil güvenlik gemisi ziyarete açılıyor

Samsun Valiliği'nin duyurusuna göre, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi (TCSG-87), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Limanı'nda ve TCSG-87 Komutanlığı Atakum Çobanlı İskelesi'nde ziyarete açılacak.
23 Nisan 2024 Salı günü 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan ziyarette, vatandaşlar gemiyi gezebilecekler. Ayrıca, ziyaret süresince Sahil Güvenlik Komutanlığını tanıtıcı ve bilgilendirici stant da bulunacak. Ziyaretin, hem Sahil Güvenlik faaliyetlerini tanımak isteyenler hem de çocuklar için keyifli bir etkinlik olacağı belirtiliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.