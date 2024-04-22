- Asayiş

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu: Aranan şahıs hakim kardeşi çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki Dicle Nehri’nde bir kişinin cansız bedeni olduğu bilgisi üzerine aranan şahıs, hakim kardeşi çıktı.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu: Aranan şahıs hakim kardeşi çıktı mask
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu: Aranan şahıs hakim kardeşi çıktı
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu: Aranan şahıs hakim kardeşi çıktı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki Dicle Nehri’nde bir kişinin cansız bedeni olduğu bilgisi üzerine aranan şahıs, hakim kardeşi çıktı.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu: Aranan şahıs hakim kardeşi çıktı

18 Nisan’da akşam saatlerinde Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri’nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına, kayıp ihbarı olmadığı nedeniyle Cuma günü ara verildi.
Kayıp şahsın erkek M.N.A. ve Şanlıurfa’da görevli hakim kardeşi olduğu öğrenildi. Şahsın, Mardin’den Diyarbakır’a hastaneye gelen ve yüzde 40 engelli olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu: Aranan şahıs hakim kardeşi çıktı

Şahsa ait cüzdan ve elbiselerin bulunması üzerine sabah saatlerinde AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Polis Arama ve Kurtarma (PAK) kadavra arama köpeği Boyka eşliğinde ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekibi tarafından arama çalışmalarına başlandı.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu: Aranan şahıs hakim kardeşi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# diyarbakır, Sur, Dicle nehri, hakim, kardeş, kadavra arama köpeği, Boyka, Afad, JAK, Ceset, ihbar, Polis

22 Nis 2024 - 22:37 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL