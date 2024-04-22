Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 02 ADJ 734 plakalı otomobil ile Ö.F. idaresindeki elektrikli bisiklet, Ulu Cami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ö.F. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı