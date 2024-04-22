Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 02 ADJ 734 plakalı otomobil ile Ö.F. idaresindeki elektrikli bisiklet, Ulu Cami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ö.F. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.